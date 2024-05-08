Эксперты посоветовали, на каком процессоре лучше взять ноутбук

Например, у Intel есть несколько серий процессоров, включая серию Core i7. Цифры в названии указывают на поколение и мощность чипа, а буква обозначает особенности процессора. Серия Core i7 говорит о высокой мощности процессора, а цифра 14 означает, что он четырнадцатого поколения, которое на данный момент является последним для ноутбуков. Цифры после этого обозначают мощность чипа, и чем выше число, тем мощнее процессор. Буква U указывает на энергоэффективность чипов данной серии.