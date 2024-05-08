rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Эксперты посоветовали, на каком процессоре лучше взять ноутбук

Эксперты посоветовали, на каком процессоре лучше взять ноутбук

8 мая 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
При выборе ноутбука важно учитывать различные аспекты, включая внутреннее устройство компьютерной техники. Эксперты рекомендуют обращать особое внимание на выбор процессора и рассказывают, как это правильно сделать.

По данным newkhakasiya.online, сегодня наибольшей популярностью пользуются процессоры трех ведущих брендов: Intel, AMD и Apple. У каждого из них есть свои уникальные серии процессоров, название которых включает буквенно-цифровые обозначения, помогающие расшифровать технические параметры устройства.

Например, у Intel есть несколько серий процессоров, включая серию Core i7. Цифры в названии указывают на поколение и мощность чипа, а буква обозначает особенности процессора. Серия Core i7 говорит о высокой мощности процессора, а цифра 14 означает, что он четырнадцатого поколения, которое на данный момент является последним для ноутбуков. Цифры после этого обозначают мощность чипа, и чем выше число, тем мощнее процессор. Буква U указывает на энергоэффективность чипов данной серии.

У процессоров AMD аналогичная ситуация: название расшифровывает его технические характеристики. Например, AMD Ryzen 5 8600X — цифры и буква в названии указывают на особенности процессора. Так, 8 указывает на восьмое поколение процессора, чем больше цифра, тем лучше. Цифра 6 указывает мощность процессора, а буква X — на высокую производительность.

Apple выпускает всего три процессора — M1, M2 и M3. Производительность каждого определяется дополнительными обозначениями Pro, Max и Ultra. Самый последний — М3, а мощный Ultra.

Относительно выбора процессора специалисты пояснили, что внутри одного поколения и с аналогичными техническими характеристиками процессоры разных брендов практически не различаются.

Подпишитесь
Концерты на «полуторке», классика кино и опера: куда сходить в Ростове с 9 по 12 мая
Сегодня, 06:03
В Ростове-на-Дону создали непотопляемую лодку для СВО
Сегодня, 06:11
В администрации Ростова анонсировали два громких назначения
Сегодня, 06:40
Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области
Сегодня, 05:33
«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая
Вчера, 21:17
Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире
Вчера, 16:50
"