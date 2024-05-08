Эксперты посоветовали, на каком процессоре лучше взять ноутбук

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:42
По данным newkhakasiya.online, сегодня наибольшей популярностью пользуются процессоры трех ведущих брендов: Intel, AMD и Apple. У каждого из них есть свои уникальные серии процессоров, название которых включает буквенно-цифровые обозначения, помогающие расшифровать технические параметры устройства.
Например, у Intel есть несколько серий процессоров, включая серию Core i7. Цифры в названии указывают на поколение и мощность чипа, а буква обозначает особенности процессора. Серия Core i7 говорит о высокой мощности процессора, а цифра 14 означает, что он четырнадцатого поколения, которое на данный момент является последним для ноутбуков. Цифры после этого обозначают мощность чипа, и чем выше число, тем мощнее процессор. Буква U указывает на энергоэффективность чипов данной серии.
У процессоров AMD аналогичная ситуация: название расшифровывает его технические характеристики. Например, AMD Ryzen 5 8600X — цифры и буква в названии указывают на особенности процессора. Так, 8 указывает на восьмое поколение процессора, чем больше цифра, тем лучше. Цифра 6 указывает мощность процессора, а буква X — на высокую производительность.
Apple выпускает всего три процессора — M1, M2 и M3. Производительность каждого определяется дополнительными обозначениями Pro, Max и Ultra. Самый последний — М3, а мощный Ultra.
Относительно выбора процессора специалисты пояснили, что внутри одного поколения и с аналогичными техническими характеристиками процессоры разных брендов практически не различаются.