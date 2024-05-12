Макрон заявил, при каких условиях отправит французских военных на Украину

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Макрон заявил, что Франция является мирной державой. Но, по мнению политика, мир иногда нужно защищать военными методами.
«Мы должны говорить нашим противникам: „Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю вмешательства“», — заявил глава государства.
При этом несколькими днями ранее, Макрон заявлял, что может отправить французских военных для помощи ВСУ в случае прорыва фронта Россией. ВС РФ сейчас ведут активное наступление в харьковском направлении.
Ранее Евросоюз ввел уголовную ответственность для компаний за обход санкций.