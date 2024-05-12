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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Макрон заявил, при каких условиях отправит французских военных на Украину

12 мая 2024, 07:11
Фото: Telegram-канал Эммануэля Макрона
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Франция хочет избежать отправки своих военных на Украину, пишут «Новые известия».

Макрон заявил, что Франция является мирной державой. Но, по мнению политика, мир иногда нужно защищать военными методами.

«Мы должны говорить нашим противникам: „Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю вмешательства“», — заявил глава государства.

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При этом несколькими днями ранее, Макрон заявлял, что может отправить французских военных для помощи ВСУ в случае прорыва фронта Россией. ВС РФ сейчас ведут активное наступление в харьковском направлении.

Ранее Евросоюз ввел уголовную ответственность для компаний за обход санкций.

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