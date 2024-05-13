О каких правилах безопасности важно помнить при купании в бассейне

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Как пишет newkhakasiya.online, люди тонут не только в природных водоемах, но и в обычных бассейнах, и об этом важно помнить. Необходимо не спускать глаз с детей при посещении бассейна, провести уроки плавания и убедиться, что они эффективны.
Важно контролировать глубину, не нырять там, где мелко, установить защитные ограждения и ограничить доступ к воде, если у вас есть собственный бассейн. Возле него также рекомендуется разместить спасательные средства. Важно научиться оказывать первую медицинскую помощь при утоплении. Следует помнить, что в России часто причиной трагедий на воде становится купание в нетрезвом виде.
Чтобы вредные микроорганизмы, которых в бассейне большое количество, не инфицировали вас, следует помнить о нескольких важных правилах. Купайте детей только специальных плавательных в подгузниках, не пускайте в воду животных, следите за качеством фильтрации и химической обработки, принимайте душ до и после бассейна.
Помните, что если вода выглядит слишком подозрительно, то просто не лезьте в нее, оно того не стоит.