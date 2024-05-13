Очередной фестиваль северной ходьбы пройдет в Суворовском

В донской столице это будет уже третий фестиваль, который традиционно собирает участников со всей Ростовской области. Спортсмены будут соревноваться на дистанции 2 км, по трассе с множеством сложных подъёмов и спусков с перепадом высоты почти в 40 метров. Также организаторы обещают мастер-классы по северной ходьбе, цигун, банному делу, развлечения для взрослых и детей: разминка в стиле ZUMBA, эстафеты!