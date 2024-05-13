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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Очередной фестиваль северной ходьбы пройдет в Суворовском

Очередной фестиваль северной ходьбы пройдет в Суворовском

13 мая 2024, 11:45
Фото: ВКБ-Новостройки
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В ближайшую субботу энтузиасты этого вида физической активности соберутся на очередной фестиваль «Нордик Дон», организованный Донской Федерацией северной ходьбы при поддержке застройщика района ВКБ-Новостройки.

Напомним, северная (скандинавская) ходьба — это вид физической активности, который практически не имеет противопоказаний. Ходьба с палками — это круглогодичный фитнес на свежем воздухе с дозированием физической нагрузки. Северная ходьба с 2019 года — спортивная дисциплина в направлении спортивный туризм.

В донской столице это будет уже третий фестиваль, который традиционно собирает участников со всей Ростовской области. Спортсмены будут соревноваться на дистанции 2 км, по трассе с множеством сложных подъёмов и спусков с перепадом высоты почти в 40 метров. Также организаторы обещают мастер-классы по северной ходьбе, цигун, банному делу, развлечения для взрослых и детей: разминка в стиле ZUMBA, эстафеты!

Победители получат уникальные дизайнерские медали, участники фестиваля — сувенирную продукцию.

Ознакомиться с информацией о спортивной части Фестиваля можно по ссылке. Также в группе Донской Федерации северной ходьбы в ВК можно найти подробную информацию о всей программе Фестиваля.

Фото: ВКБ-Новостройки

Мероприятие состоится 18 мая в парке им.70-летия Победы в Суворовском. Начало в 10 часов, приходите поучаствовать и посмотреть!

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