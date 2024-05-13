Профессор психологии рассказал, как распознать неправду в речи собеседника

Так, большая дистанция между окончанием вопроса и началом ответа является признаком большого обдумывания. Человек тратит много времени на сочинение далеких от истины вещей. Также, по словам профессора, лжецы стремятся не использовать в речи личные местоимения «я» или «мой», так как врать на когнитивном уровне сложно.