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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

Профессор психологии рассказал, как распознать неправду в речи собеседника

Профессор психологии рассказал, как распознать неправду в речи собеседника

13 мая 2024, 12:40
Фото: Unsplash
Профессор психологии рассказал, как распознать неправду в речи собеседника
Ричард Уайзман, профессор по общественному пониманию психологии в Хартфордширском университете в Англии, рассказал, как распознать лжеца, пишет портал Newia.

Эксперт рассказал, что язык тела не всегда выдает в собеседнике лжеца. Дело в том, что жесты и мимику люди могут научиться контролировать. Важнее то, как собеседник произносит слова. Именно по звуковым сигналам можно распознать ложь.

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Так, большая дистанция между окончанием вопроса и началом ответа является признаком большого обдумывания. Человек тратит много времени на сочинение далеких от истины вещей. Также, по словам профессора, лжецы стремятся не использовать в речи личные местоимения «я» или «мой», так как врать на когнитивном уровне сложно.

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