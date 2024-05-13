Профессор психологии рассказал, как распознать неправду в речи собеседника

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Эксперт рассказал, что язык тела не всегда выдает в собеседнике лжеца. Дело в том, что жесты и мимику люди могут научиться контролировать. Важнее то, как собеседник произносит слова. Именно по звуковым сигналам можно распознать ложь.
Так, большая дистанция между окончанием вопроса и началом ответа является признаком большого обдумывания. Человек тратит много времени на сочинение далеких от истины вещей. Также, по словам профессора, лжецы стремятся не использовать в речи личные местоимения «я» или «мой», так как врать на когнитивном уровне сложно.
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