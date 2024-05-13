РЭО: На интерактивную карту «Уберу» добавили более 65 тысяч пунктов приема вторсырья

По его словам, Российский экологический оператор запустил мобильное приложение и сайт «Уберу» осенью 2023 года. За следующие несколько месяцев на интерактивную карту добавили 65 234 пункта приема вторсырья, располагающихся по всей стране. Как сообщает 56orb.ru, речь идет как о крупных экоцентрах, так и о небольших контейнерах для сбора различного мусора: ПЭТ, пластика, резины, одежды и обуви, аккумуляторов и прочего. При этом стоит отметить, что пункты приема вторсырья стали особенно популярными среди жителей регионов, поддерживающих раздельный сбор отходов (РСО), которые помогают актуализировать данные о них. Глава РЭО подчеркивает, что особенно важно вовлекать россиян в реализацию реформы отрасли обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла.