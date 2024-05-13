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РЭО: На интерактивную карту «Уберу» добавили более 65 тысяч пунктов приема вторсырья

РЭО: На интерактивную карту «Уберу» добавили более 65 тысяч пунктов приема вторсырья

13 мая 2024, 14:18
Фото: reo.ru
Число пунктов приема вторсырья, размещенных на интерактивной карте «Уберу» (Uberu) публично-правовой компании «Российский экологический оператор», превысило отметку в 65 тысяч. Подробнее про успехи в реализации данной инициативы рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

По его словам, Российский экологический оператор запустил мобильное приложение и сайт «Уберу» осенью 2023 года. За следующие несколько месяцев на интерактивную карту добавили 65 234 пункта приема вторсырья, располагающихся по всей стране. Как сообщает 56orb.ru, речь идет как о крупных экоцентрах, так и о небольших контейнерах для сбора различного мусора: ПЭТ, пластика, резины, одежды и обуви, аккумуляторов и прочего. При этом стоит отметить, что пункты приема вторсырья стали особенно популярными среди жителей регионов, поддерживающих раздельный сбор отходов (РСО), которые помогают актуализировать данные о них. Глава РЭО подчеркивает, что особенно важно вовлекать россиян в реализацию реформы отрасли обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла.

Участие в заполнении карты также принимают владельцы пунктов приема. Это крупные игроки рынка и небольшие компании. Помимо этого, региональные органы власти размещают карты с пунктами приема вторсырья на своих интернет-площадках.

Весной в мобильном приложении стала особо востребована функция уборки парков и лесов. При участии пользователей удалось провести свыше 50 субботников.

Согласно комментарию замглавы по цифровизации РЭО Алексея Бурова, мобильное приложение «Уберу» привлекает большую аудиторию, неравнодушную к сохранению экологии. Граждане России участвуют в актуализации сведений о пунктах приема, организуют субботники в регионах и обучают нейросеть.

#Общество
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