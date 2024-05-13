Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 — объезд Краснодара

«Покрытие автотрасс — одно из самых непростых технических направлений в силу спорной окупаемости таких объектов и сложности строительства. Несмотря на это недавно мы первыми из операторов полностью обеспечили покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12. Новый стратегически важный объект, полностью и уникально покрытый сетью Tele2, — объезд платной магистралью М4 Краснодара. Он связывает Москву с южными регионами страны и позволяет миновать краснодарские пробки автомобилистам, которые направляются к Азовскому и Черноморскому побережью. Учитывая экономию времени в пути на 1,5 часа, объезд важен для путешественников, как и возможность быть на связи на любом отрезке своего маршрута. Теперь абоненты могут пользоваться мессенджерами, приложениями навигации и платежными сервисами на новом участке. Вместе с тем мы строим башни в интересах всех операторов и рады, что благодаря нашей инфраструктуре доступ к услугам связи получат клиенты других операторов».