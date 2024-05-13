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Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 — объезд Краснодара

Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 — объезд Краснодара

13 мая 2024, 09:48
Фото: Tele2
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Tele2 первой полностью покрыла связью новый участок платной трассы М4 «Дон», позволяющий автомобилистам объехать Краснодар без пробок. Автомагистраль соединяет Москву и Новороссийск, а участок обхода Краснодара позволяет сэкономить почти полтора часа в путешествии по южным регионам России.

Теперь клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE на протяжении 62 км стратегически важной трассы.

Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100%-е покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4. Участок протяженностью 65 км проходит от станицы Пластуновской до Марьянской в объезд Краснодара. Tele2 установила базовые станции 2G/4G на частоте 1800 МГц, максимальные значения скорости мобильного интернета на трассе составляют 150 Мбит/c.

Антенно-мачтовые сооружения вдоль трассы М4 «Дон» установило ООО «Пилар», башенная компания Tele2. Ускоренным темпам строительства способствовало сотрудничество с «Автодором». Компания обеспечивает места установки антенно-мачтовых сооружений в полосе отвода автодорог: площадку, точку технологического присоединения, выделение мощности.

Драйв-тест показал, что оператор демонстрирует покрытие 100% против 50-70% у других операторов. Средняя скорость на новом участке составляет 60 Мбит/c, что в 4 раза превышает аналогичные значения конкурентов на трассе. В ходе исследования «белых» пятен в покрытии Tele2 и обрывов соединений на новом участке в обход Краснодара обнаружено не было.

Tele2 также устанавливает башни в интересах всех операторов вдоль обхода трассой М4 Ростова-на-Дону. Оператор рассчитывает завершить строительство во втором квартале этого года.

Алексей Дмитриев, технический директор Tele2:

«Покрытие автотрасс — одно из самых непростых технических направлений в силу спорной окупаемости таких объектов и сложности строительства. Несмотря на это недавно мы первыми из операторов полностью обеспечили покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12. Новый стратегически важный объект, полностью и уникально покрытый сетью Tele2, — объезд платной магистралью М4 Краснодара. Он связывает Москву с южными регионами страны и позволяет миновать краснодарские пробки автомобилистам, которые направляются к Азовскому и Черноморскому побережью. Учитывая экономию времени в пути на 1,5 часа, объезд важен для путешественников, как и возможность быть на связи на любом отрезке своего маршрута. Теперь абоненты могут пользоваться мессенджерами, приложениями навигации и платежными сервисами на новом участке. Вместе с тем мы строим башни в интересах всех операторов и рады, что благодаря нашей инфраструктуре доступ к услугам связи получат клиенты других операторов».

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