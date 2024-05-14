ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на четверть

Всего с начала года выдачи розничных кредитов ВТБ выросли почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 788 млрд рублей.



В январе–апреле наибольший спрос заемщиков пришелся на кредиты наличными, выдачи которых составили 220 млрд рублей. По сравнению с мартом в апреле продажи выросли на 8% — клиенты начинают планировать расходы на летние активности, в частности отпуск и ремонт.