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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В станице Вешенской Ростовской области обнаружили погребение 800 солдат

Захоронение с останками 800 красноармейцев нашли в Ростовской области

14 мая 2024, 17:06
Фото: для иллюстрации / 1MI
В станице Вешенской Ростовской области обнаружили погребение 800 солдат
В станице Вешенской Ростовской области обнаружили погребение 800 солдат, пишет ТАСС.

Бойцы погибли в годы Великой Отечественной войны. Захоронение обнаружили в районе Еланского плацдарма. В 1942 году там шли тяжелые бои.

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Поисковики отметили внушительные размеры захоронения. Оно включало несколько ям и траншеи. Там лежали останки 800 военнослужащих. Пока удалось установить личности 55 из них.

Сейчас поисковики определяют точные границы захоронение. Поднимать останки бойцов будут осенью.

В регионе до сих пор часто находят оружие времен Великой Отечественной войны. Так, в апреле в реке Тузлов нашли артиллерийский снаряд.

Ранее сообщалось, что сериал снимут о героях подполья Таганрога в годы ВОВ.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Захоронения#ВОВ
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