Захоронение с останками 800 красноармейцев нашли в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Бойцы погибли в годы Великой Отечественной войны. Захоронение обнаружили в районе Еланского плацдарма. В 1942 году там шли тяжелые бои.
Поисковики отметили внушительные размеры захоронения. Оно включало несколько ям и траншеи. Там лежали останки 800 военнослужащих. Пока удалось установить личности 55 из них.
Сейчас поисковики определяют точные границы захоронение. Поднимать останки бойцов будут осенью.
В регионе до сих пор часто находят оружие времен Великой Отечественной войны. Так, в апреле в реке Тузлов нашли артиллерийский снаряд.
Ранее сообщалось, что сериал снимут о героях подполья Таганрога в годы ВОВ.