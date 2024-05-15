Потому что мы — семья: «Ростелеком» запускает душевный социальный кинопроект

Дважды в неделю кинотеатр-лекторий Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы») на выставке «Россия» будет превращаться в студию живого кино, где каждый сможет поделиться сокровенными чувствами и мыслями о родных и близких. Студия «Потому что мы — семья» создаст из этих рассказов мини-фильмы длиной до 4 минут с пронзительными личными признаниями. В фильмах не будет профессиональных актеров, сценариев и режиссуры. Вместо них — понятные каждому истории, житейская мудрость и попытка разобраться в сложных чувствах. В главных ролях — невидимые герои собственных семей. Часто сомневающиеся в себе хорошие мамы и папы, мужья, жены, братья и сестры: все, кто старается беречь семью и служить примером детям. Стать героем кинооткровения сможет каждый, достаточно заполнить анкету на сайте https://rostelecom-semya.ru/ и пройти отбор. Съемки продлятся с 16 мая по 4 июля 2024 года.