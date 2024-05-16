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Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал достигла 25 млрд рублей

Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал достигла 25 млрд рублей

16 мая 2024, 12:10
Фото: Совкомбанк
Совкомбанк увеличил чистую прибыль по МСФО в первом квартале текущего года до 25 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует отчетность компании. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 35%.

Как пишет издание bel.ru, за 12 месяцев, которые завершились 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка достигла 97 миллиардов рублей. В истории банка данный показатель является рекордным.

В первом квартале текущего года примерно 50% прибыли составили разовые доходы. Чистая прибыль от регулярного бизнеса (значит, без единовременных доходов) за этот период составила 12,1 миллиарда рублей, а рост показателя — 26%.

Отчетность по РСБУ отличается от МСФО тем, что в ней не учитываются прибыли дочерних организаций и не консолидируются данные по Хоум Банку.

Ключевым источником чистой прибыли в 1-м квартале стал корпоративный сегмент. За последние 12 месяцев его активы выросли на 34% только за счет органического роста. Основным вкладом в чистую прибыль розничного сегмента по МСФО стал общий доход от приобретения Хоум Банка в размере 10 миллиардов рублей.

Высокие процентные ставки, охлаждающие меры Банка России и растущая конкуренция негативно влияют на результаты розничного банковского сегмента в Российской Федерации. Однако Совкомбанк активно работает над развитием залогового кредитования, которое подвержено неблагоприятным тенденциям не в такой высокой степени.

Совкомбанк стремительно развивается и планирует выплачивать дивиденды, для чего нужен свободный капитал. Рассматривается вариант оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости Хоум Банка. Это предполагает увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии на 1 миллиард штук, примерно до 2 миллиардов акций, что даст возможность использовать чистую прибыль, в том числе чистую прибыль Хоум Банка, для органического роста бизнеса и сохранения выплаты дивидендов на уровне 25–30%.

Акционерный капитал Совкомбанка увеличился на 14% с начала года — до 301 миллиарда рублей, а активы выросли на 13% — до 3,6 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 32%, достигнув 1,1 триллиона рублей за счет приобретения Хоум Банка и роста залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на 8% — до 1,2 триллиона рублей благодаря органическому росту.

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