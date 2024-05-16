Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал достигла 25 млрд рублей

Акционерный капитал Совкомбанка увеличился на 14% с начала года — до 301 миллиарда рублей, а активы выросли на 13% — до 3,6 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 32%, достигнув 1,1 триллиона рублей за счет приобретения Хоум Банка и роста залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на 8% — до 1,2 триллиона рублей благодаря органическому росту.