ВТБ предлагает модернизировать «семейную ипотеку» после 1 июля

«Первый этап реализации „семейной“ ипотеки способствовал улучшению качества жизни российских семей с детьми, но, по большей части, сейчас программа равнозначна для всех категорий заемщиков — вне зависимости от количества детей. Мы считаем, что в дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на многодетных заемщиков. Это позволит повысить эффективность программы, поскольку от комфортности жилья во многом зависит и демографическая ситуация, и крепость семьи, и здоровое детство. Безусловно, итоговое решение по развитию „семейной“ ипотеки после 1 июля — за правительством и оператором программы. Очевидно, что ее параметры потребуют корректировки, чтобы сбалансировать субсидии из бюджета. Но для решения основной задачи „семейной“ ипотеки — стабильного прироста населения в России — при разработке новой конфигурации программы нужно учесть предложения рынка», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.