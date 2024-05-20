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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Для предпринимателей Дона перевод со счета ИП на свою карту физлица стал бесплатным

Для предпринимателей Дона перевод со счета ИП на свою карту физлица стал бесплатным

20 мая 2024, 10:15
Фото: МТС Банк
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МТС Банк отменил комиссию на внутренние переводы до трех миллионов рублей со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет карты физического лица в рамках программ обслуживания «Точный», «Выгодный» и «Стабильный». Ежемесячный лимит на такие переводы составляет 3 млн рублей.

Теперь донские предприниматели могут бесплатно переводить средства, полученные от своей деятельности и оставшиеся после уплаты необходимых налогов и взносов, на свою карту в МТС Банке и использовать их на личные нужды.

«Наше внутреннее исследование показало, что для многих клиентов-предпринимателей очень важным фактором при выборе банка для обслуживания является наличие минимальной комиссии или ее отсутствие на переводы денег со счета ИП на свой счет физлица. Особенно высок спрос на такие переводы в сегментах продавцов маркетплейсов и в сфере общественного питания. МТС Банк решил поддержать таких клиентов и предоставил возможность пользоваться заработанными деньгами как физлицо без дополнительных затрат, когда ранее комиссия доходила до 10%», — отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.

Подать заявку на открытие счета для ИП с бесплатными переводами на карту можно на сайте МТС Банка.

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