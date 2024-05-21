rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Пользователи платформы «Совкомбанк про добро» получат кэшбэк «баллами добра»

Пользователи платформы «Совкомбанк про добро» получат кэшбэк «баллами добра»

21 мая 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. ПАО «Совкомбанк». . erid: LjN8Jw2gj
Теперь за пожертвования, совершенные на платформе «Совкомбанк про добро» из собственных средств, пользователи получат кэшбэк «баллами добра», их можно потратить на благотворительность.

Начисление кэшбэка «баллами добра» стало новой функцией платформы «Совкомбанк про добро», где пользователи могут утраивать перечисления в пользу фондов за счет банка. Сумма баллов рассчитывается из всех транзакций, которые пользователь совершает в рамках благотворительных сборов и регулярных платежей. Пополнение баланса «баллов добра» происходит каждое 1-е число и составляет 50% от всех пожертвований рублями на платформе за предыдущий месяц.

Проверить баланс и начать помогать можно по ссылке. Вход и регистрация осуществляются по номеру телефона.

Подпишитесь
В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова
Сегодня, 15:17
На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?
Сегодня, 13:14
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку
Сегодня, 10:51
В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз
Сегодня, 15:12
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"