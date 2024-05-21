Пользователи платформы «Совкомбанк про добро» получат кэшбэк «баллами добра»

Начисление кэшбэка «баллами добра» стало новой функцией платформы «Совкомбанк про добро», где пользователи могут утраивать перечисления в пользу фондов за счет банка. Сумма баллов рассчитывается из всех транзакций, которые пользователь совершает в рамках благотворительных сборов и регулярных платежей. Пополнение баланса «баллов добра» происходит каждое 1-е число и составляет 50% от всех пожертвований рублями на платформе за предыдущий месяц.