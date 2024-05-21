Президент ТПП РФ рассказал о поддержке станкоинструментальной отрасли

Президент ТПП РФ также отметил важность создания новых кооперационных цепочек. Для решения этих задач была открыта биржа субконтрактации, которая помогает находить партнеров для улучшения существующих цепочек или поиска временных контрагентов. Биржа предоставляет возможность сотрудничества с партнерами из всех регионов.