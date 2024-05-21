Президент ТПП РФ рассказал о поддержке станкоинструментальной отрасли

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
На мероприятии выступил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, который рассказал о поддержке и развитии станкоинструментальной промышленности, новых кооперационных цепочках и инвестициях.
По словам Катырина, станкоинструментальная отрасль переживает стремительный рост. Кабмин и Минпромторг России активно работают над ее развитием, предоставляя поддержку производителям оборудования и расширяя возможности для подготовки кадров.
Катырин подчеркнул, что прогресс в станкоинструментальной промышленности можно оценить по выступлениям производителей. Действующие меры поддержки уже приносят результаты: на выставке присутствуют представители 772 отечественных компаний, что свидетельствует о динамичном развитии отрасли.
Президент ТПП РФ также отметил важность создания новых кооперационных цепочек. Для решения этих задач была открыта биржа субконтрактации, которая помогает находить партнеров для улучшения существующих цепочек или поиска временных контрагентов. Биржа предоставляет возможность сотрудничества с партнерами из всех регионов.
Однако Катырин отметил, что отрасль отстает по уровню роботизации. В ближайшее время необходимо обратить внимание на увеличение числа станков с ЧПУ, многоосевых станков и другого современного оборудования.
Катырин подчеркнул, что существует несколько ключевых направлений, на которые нацелены министерства и институты поддержки, включая институты поддержки предприятий и развития бизнеса.
Сегодняшняя выставка является одной из форм поддержки предприятий, поскольку она дает участникам возможность наладить новые связи и обсудить развитие нормативно-правовой базы, на которой работают российские компании.