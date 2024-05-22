Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В рамках партнёрства Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования Федерации сезона 2023/2024. Среди них: «Альфа-Банк Чемпионат России», «Альфа-Банк Командный Чемпионат России», «Альфа-Банк Московская жара» и «Альфа-Банк Moscow Squash Open».
Первое событие в сезоне пройдет с 10 по 12 мая 2024 года в сквош клубе «Москва».
Напомним, что Альфа-Банк уже является действующим спонсором других спортивных союзов, таких как Союз биатлонистов России, Федерации Художественной гимнастики, Федерации лыжного спорта, Федерации сноуборда и Медийной футбольной лиги.
Как отмечают в Альфа-Банке, для их организации важно поддержать спортивный дух среди партнеров-предпринимателей, поэтому в банке запустили второй сезон проекта Альфа-Сквош. В рамках этого проекта партнёры, которые привлекают в банк новых клиентов-предпринимателей, могут бесплатно посещать тренировки по сквошу в своем городе.
По словам президента Федерации сквоша России Сергея Жилина, проект Альфа-Сквош еще в прошлом году привлек предпринимателей в клубы и познакомил их с этим видом спорта.
— В этом году мы расширяем наше сотрудничество и выходим на спонсорство наших главных соревнований. Мы уверены, что совместно с Альфа-Банком мы сможем и дальше заниматься популяризацией сквоша по всей стране, — рассказал Сергей Жилин.
Тренировки и итоговые турниры первого сезона одновременно пройдут в лучших сквош-клубах Москвы, а также в Краснодаре, Ростовской области, Астрахани, Ставрополе и еще в 14 городах России. Полуфинал турнира состоится в Москве, а финал — в Египте.
Руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев отмечает, что Альфа-Банк помогает развитию профессионального спорта в России уже много лет, выступая партнером ключевых соревнований.
— Для нас очень важно поддерживать спорт во всем его многообразии. В 2028 году сквош войдет в программу Олимпийских игр. Мы рады принять участие в популяризации этого спорта по всей стране — и даже среди наших партнёров Альфа-Банка, — пояснил Тимур Зулкарнаев.