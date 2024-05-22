Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России

— Для нас очень важно поддерживать спорт во всем его многообразии. В 2028 году сквош войдет в программу Олимпийских игр. Мы рады принять участие в популяризации этого спорта по всей стране — и даже среди наших партнёров Альфа-Банка, — пояснил Тимур Зулкарнаев.