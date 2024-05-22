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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России

Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России

22 мая 2024, 12:58
Фото: пресс-служба АО «Альфа-Банк»
Соглашение о спонсорстве с Федерацией сквоша России было подписано Альфа-Банком.

В рамках партнёрства Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования Федерации сезона 2023/2024. Среди них: «Альфа-Банк Чемпионат России», «Альфа-Банк Командный Чемпионат России», «Альфа-Банк Московская жара» и «Альфа-Банк Moscow Squash Open».

Первое событие в сезоне пройдет с 10 по 12 мая 2024 года в сквош клубе «Москва».
Напомним, что Альфа-Банк уже является действующим спонсором других спортивных союзов, таких как Союз биатлонистов России, Федерации Художественной гимнастики, Федерации лыжного спорта, Федерации сноуборда и Медийной футбольной лиги.

Фото: пресс-служба АО «Альфа-Банк»

Как отмечают в Альфа-Банке, для их организации важно поддержать спортивный дух среди партнеров-предпринимателей, поэтому в банке запустили второй сезон проекта Альфа-Сквош. В рамках этого проекта партнёры, которые привлекают в банк новых клиентов-предпринимателей, могут бесплатно посещать тренировки по сквошу в своем городе.

По словам президента Федерации сквоша России Сергея Жилина, проект Альфа-Сквош еще в прошлом году привлек предпринимателей в клубы и познакомил их с этим видом спорта.

— В этом году мы расширяем наше сотрудничество и выходим на спонсорство наших главных соревнований. Мы уверены, что совместно с Альфа-Банком мы сможем и дальше заниматься популяризацией сквоша по всей стране, — рассказал Сергей Жилин.

Тренировки и итоговые турниры первого сезона одновременно пройдут в лучших сквош-клубах Москвы, а также в Краснодаре, Ростовской области, Астрахани, Ставрополе и еще в 14 городах России. Полуфинал турнира состоится в Москве, а финал — в Египте.

Фото: пресс-служба АО «Альфа-Банк»

Руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев отмечает, что Альфа-Банк помогает развитию профессионального спорта в России уже много лет, выступая партнером ключевых соревнований.

— Для нас очень важно поддерживать спорт во всем его многообразии. В 2028 году сквош войдет в программу Олимпийских игр. Мы рады принять участие в популяризации этого спорта по всей стране — и даже среди наших партнёров Альфа-Банка, — пояснил Тимур Зулкарнаев.

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