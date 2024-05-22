Банк «Центр-инвест» инвестирует в молодежный бизнес юга России

Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного предпринимательства на юге России — один из приоритетов банка «Центр-инвест». С 2011 года в банке действует программа «Стартап» для финансирования начинающих предпринимателей. За время действия программы выдан 921 кредит на сумму более 1 234 млн руб. Также банк «Центр-инвест» реализует Акселератор для бизнеса, который помогает успешно начать и качественно развивать свое дело.