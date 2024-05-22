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Updated Сегодня, 07:55

Банк «Центр-инвест» инвестирует в молодежный бизнес юга России

Банк «Центр-инвест» инвестирует в молодежный бизнес юга России

22 мая 2024, 07:54
Фото: пресс-служба Банк Центр-Инвест
На кануне празднования Дня предпринимателя банк «Центр-инвест» стал финансовым партнером форума «Деловая молодежь», войдя в состав жюри конкурса «Молодой предприниматель Ростова 2024».

Форум «Деловая молодежь» проводится каждый год и направлен на поддержку и развитие молодежного предпринимательства, включая содействие начинающим бизнесменам. 12 лучших молодых предпринимателей города приняли участие в конкурсе «Молодой предприниматель Ростова 2024». Каждому из них пришлось очно защищать свой проект, представленный на конкурс.

По решению жюри победителем конкурса «Молодой предприниматель Ростова 2024» и обладателем денежного приза от банка «Центр-инвест» стал проект швейной фабрики «Мой крой». Обладатели второго и третьего места также были отмечены денежными призами от банка.

Фото: пресс-служба Банк Центр-Инвест

Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного предпринимательства на юге России — один из приоритетов банка «Центр-инвест». С 2011 года в банке действует программа «Стартап» для финансирования начинающих предпринимателей. За время действия программы выдан 921 кредит на сумму более 1 234 млн руб. Также банк «Центр-инвест» реализует Акселератор для бизнеса, который помогает успешно начать и качественно развивать свое дело.

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