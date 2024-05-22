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Бизнес привлек полтриллиона рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Бизнес привлек полтриллиона рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

22 мая 2024, 11:18
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Более 500 миллиардов рублей кредитов смогли привлечь малые и средние предприятия за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Об этом заявил гендиректор компании Александр Исаевич на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как отметил Исаевич, КМСП взяла на себя большой риск, ответственность за предпринимателей, чтобы они смогли получить более 50 тысяч кредитов на сумму полтриллиона рублей. Он отметил, что около 30% из них без поддержки КМСП не смогли бы получить цивилизованное банковское финансирование по нормальным ставкам, пишет ria.ru.

Исаевич также отметил, что господдержка стимулирует рынок кредитования в целом. По его словам, в особо важных отраслях промышленности почти треть финансирования покрыта государством. Например, в прошлом году малые и средние предприятия в обрабатывающей промышленности привлекли более 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные компании — более 170 миллиардов, гостиничный бизнес — 25 миллиардов.

Как заявил Михаил Мишустин, важно и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку субъектов МСП. Он подчеркнул, что небольшие предприятия должны набирать обороты, в том числе занимая ниши, которые покинули иностранные компании.

«Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — сказал премьер-министр.

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