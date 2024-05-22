Бизнес привлек полтриллиона рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Как отметил Исаевич, КМСП взяла на себя большой риск, ответственность за предпринимателей, чтобы они смогли получить более 50 тысяч кредитов на сумму полтриллиона рублей. Он отметил, что около 30% из них без поддержки КМСП не смогли бы получить цивилизованное банковское финансирование по нормальным ставкам, пишет ria.ru.
Исаевич также отметил, что господдержка стимулирует рынок кредитования в целом. По его словам, в особо важных отраслях промышленности почти треть финансирования покрыта государством. Например, в прошлом году малые и средние предприятия в обрабатывающей промышленности привлекли более 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные компании — более 170 миллиардов, гостиничный бизнес — 25 миллиардов.
Как заявил Михаил Мишустин, важно и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку субъектов МСП. Он подчеркнул, что небольшие предприятия должны набирать обороты, в том числе занимая ниши, которые покинули иностранные компании.
«Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — сказал премьер-министр.