Бизнес привлек полтриллиона рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Как отметил Исаевич, КМСП взяла на себя большой риск, ответственность за предпринимателей, чтобы они смогли получить более 50 тысяч кредитов на сумму полтриллиона рублей. Он отметил, что около 30% из них без поддержки КМСП не смогли бы получить цивилизованное банковское финансирование по нормальным ставкам, пишет ria.ru.