Для ростовчан теперь доступна экспресс-доставка готовой еды бренда «Из Лавки»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Благодаря этому ростовчане получат более широкий выбор продуктов от локальных производителей, а поставщики — возможность выхода на новую аудиторию и наращивания объемов производства.
Перечень блюд, предназначенных для продажи, был сформирован на основе анализа покупательского спроса. На данный момент горожанам доступны куриная котлета с картофельным пюре, салаты сельдь под шубой, крабовый и оливье. Кроме этого, ростовчане могут заказать пасту карбонара и борщ с мясом и свежей капустой. Планируется, что к концу этого года в сервисе будет представлено более 30 блюд «Из Лавки».
Все поставщики сервиса в обязательном порядке проходят независимую экспертизу производства, а их продукция — двухэтапную дегустацию с участием профессиональных дегустаторов Яндекс Лавки. Технологи сервиса готовы предоставить поставщикам консультации по адаптации рецептов их блюд в зависимости от производственных мощностей.
Продукцию бренда «Из Лавки» можно найти в разделе «Готовая еда». Продукты, а также другие товары собственного бренда сервиса можно заказать в приложениях Яндекс Лавки, Яндекс Go и Еды, а также на сайте lavka.yandex.ru.