Для ростовчан теперь доступна экспресс-доставка готовой еды бренда «Из Лавки»

Перечень блюд, предназначенных для продажи, был сформирован на основе анализа покупательского спроса. На данный момент горожанам доступны куриная котлета с картофельным пюре, салаты сельдь под шубой, крабовый и оливье. Кроме этого, ростовчане могут заказать пасту карбонара и борщ с мясом и свежей капустой. Планируется, что к концу этого года в сервисе будет представлено более 30 блюд «Из Лавки».