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Для ростовчан теперь доступна экспресс-доставка готовой еды бренда «Из Лавки»

Для ростовчан теперь доступна экспресс-доставка готовой еды бренда «Из Лавки»

22 мая 2024, 07:20
Фото: ООО «Яндекс.Лавка»
Реклама. ООО «Яндекс.Лавка» . erid: LjN8JzNjx
Жители Ростова-на-Дону теперь могут заказать быструю доставку еды «Из Лавки» — собственного бренда Яндекс Лавки. Ассортимент представлен товарами местных производителей.

Благодаря этому ростовчане получат более широкий выбор продуктов от локальных производителей, а поставщики — возможность выхода на новую аудиторию и наращивания объемов производства.

Перечень блюд, предназначенных для продажи, был сформирован на основе анализа покупательского спроса. На данный момент горожанам доступны куриная котлета с картофельным пюре, салаты сельдь под шубой, крабовый и оливье. Кроме этого, ростовчане могут заказать пасту карбонара и борщ с мясом и свежей капустой. Планируется, что к концу этого года в сервисе будет представлено более 30 блюд «Из Лавки».

Все поставщики сервиса в обязательном порядке проходят независимую экспертизу производства, а их продукция — двухэтапную дегустацию с участием профессиональных дегустаторов Яндекс Лавки. Технологи сервиса готовы предоставить поставщикам консультации по адаптации рецептов их блюд в зависимости от производственных мощностей.

Продукцию бренда «Из Лавки» можно найти в разделе «Готовая еда». Продукты, а также другие товары собственного бренда сервиса можно заказать в приложениях Яндекс Лавки, Яндекс Go и Еды, а также на сайте lavka.yandex.ru.

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