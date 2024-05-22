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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Миллионера из Ростовской области экстрадировали из Греции в РФ

Миллионера из Ростовской области против воли вернули из Греции в РФ

22 мая 2024, 12:28
Фото: МВД России
Миллионера из Ростовской области экстрадировали из Греции в РФ

Миллионера из Ростовской области экстрадировали из Греции в РФ

В Россию доставили жителя Ростовской области, который совершил махинации на 87 миллионов и уехал в Грецию, сообщает МВД РФ.
  • В среду, 22 мая, в аэропорту Афин сотрудникам НЦБ Интерпола МВД передали мужчину. Последний находился в международном розыске за преступления.

По информации следствия, с 2013 по 2018 годы фигурант вместе с подельниками создавал компании, которые оформляли на подставных лиц. Они нужны были для совершения преступлений.

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Миллионера из Ростовской области экстрадировали из Греции в РФ
Видео: МВД России

Через эти организации занимались обналичиванием денег. Доход группировки составил 87 миллионов рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, а в 2023 году установили местонахождение фигуранта. После этого его задержали в Греции и теперь доставили на родину.

Ранее из Черногории экстрадировали ростовчанина за убийство отца.

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