Миллионера из Ростовской области против воли вернули из Греции в РФ

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По информации следствия, с 2013 по 2018 годы фигурант вместе с подельниками создавал компании, которые оформляли на подставных лиц. Они нужны были для совершения преступлений.
Через эти организации занимались обналичиванием денег. Доход группировки составил 87 миллионов рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а в 2023 году установили местонахождение фигуранта. После этого его задержали в Греции и теперь доставили на родину.
Ранее из Черногории экстрадировали ростовчанина за убийство отца.