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Ростовчанке дали 5 лет колонии за попытку откупить сына от армии

Ростовчанке дали 5 лет колонии за попытку откупить сына от армии

22 мая 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону огласили приговор местной жительнице, которая пыталась освободить сына от службы в армии, сообщили в региональной прокуратуре.

В ноябре 2022 года ростовчанка передала через посредника должностном лицу 250 тысяч рублей. За это она хотела, чтобы ее сына не призывали в армию.

Однако посредник дальше деньги передавать не стал, а в отношении женщины началось уголовное преследование. Теперь суд приговорил обвиняемую к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Это решение не вступило в законную силу.

До этого чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире.

Ранее главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Армия#Уголовное дело#Происшествия
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