Ростовчанке дали 5 лет колонии за попытку откупить сына от армии

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В ноябре 2022 года ростовчанка передала через посредника должностном лицу 250 тысяч рублей. За это она хотела, чтобы ее сына не призывали в армию.
Однако посредник дальше деньги передавать не стал, а в отношении женщины началось уголовное преследование. Теперь суд приговорил обвиняемую к пяти годам заключения в колонии общего режима.
Это решение не вступило в законную силу.
До этого чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире.
Ранее главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке.