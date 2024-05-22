ВТБ: 20% школьников отправятся в этом году на отдых в летние лагеря

Большинство россиян (39%) планируют потратить на отдых своего ребенка в летнем лагере до 20 тыс. рублей. Расходы от 20 до 40 тысяч готовы понести 27% родителей. От 40 до 60 тыс. рублей — 12% родителей. Свыше 60 тыс. рублей на летний отдых ребенка готовы потратить 9% россиян (18% жителей Москвы и Московской области. При этом 12% россиян сообщили, что отдых их детей в летних лагерях не потребует затрат и будет организован за счёт бюджета или средств работодателя.