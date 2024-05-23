Банк «Центр-инвест» принял участие в крупнейшем ESG-форуме в Москве

Форум «Три кита национальной повестки» объединил руководителей крупнейших предприятий страны, малый и средний бизнес для обсуждения трендов ESG-повестки. Спикеры из различных отраслей экономики и бизнеса рассказали об опыте реализации проектов в области устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и экологических задач.



В рамках форума Александр Долганов принял участие в сессии «Инвестирование в ESG-меры поддержки инициатив бизнеса и общества по устойчивому развитию» и рассказал об опыте банка «Центр-инвест» по интеграции МСП в повестку устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и экологических задач.



«ESG-стратегии становятся эффективными, когда они являются важной частью бренда компании, вплетены в политику управления и рабочие процессы. С 2022 года банк „Центр-инвест“ применяет методологию оценки ESG-рисков в кредитовании предпринимателей, а заемщикам с высоким ESG-рейтингом оформляет овердрафт со скидкой. Таким образом банк формирует систему лояльности и вовлекает предпринимателей в сферу ответственного ведения бизнеса», — подчеркнул в своем выступлении Александр Долганов.



Ранее рейтинговое агентство АКРА присвоило банку «Центр-инвест» ESG-рейтинг ESG-АА, уровень ESG-2. Это наивысший рейтинг АКРА среди рейтингуемых банков, который свидетельствует об успешной реализации стратегии устойчивого развития, экологии, социальной ответственности и управления.