Компании МСП из сферы туризма привлекут 30 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Согласно заявлению Исаевича, специальный лимит «зонтичных» механизмов Корпорация МСП запускает с целью стимулирования развития сферы туризма и модернизации предприятий гостиничного бизнеса. Так, уже в этом году туристические компании смогут привлечь 30 млрд рублей.
Как отмечают представители пресс-службы Корпорации МСП, данный проект является приоритетным и подразумевает предоставление поручительств для оформления кредитов малыми и средними предприятиями с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже довели до четырех крупных банковских организаций — Сбербанк, Альфа-Банк, МСП Банк и Промсвязьбанк, информируют «РИА Новости».
По словам Михаила Мишустина, чтобы продолжить практику предоставления финансовой поддержки компаниям МСП, нужно продолжать разрабатывать новые комфортные финансовые инструменты. Как утверждает эксперт, модернизация компаний малого бизнеса и повышение их эффективности имеют большое значение для российской экономики. Применяя подобные меры, малые и средние предприятия смогут быстрее научиться эффективно работать в сегодняшних условиях беспрецедентного санкционного давления, занимая ниши, освобождающиеся при выбытии зарубежных компаний. «Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — подытожил председатель Правительства РФ.