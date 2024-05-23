Компании МСП из сферы туризма привлекут 30 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

По словам Михаила Мишустина, чтобы продолжить практику предоставления финансовой поддержки компаниям МСП, нужно продолжать разрабатывать новые комфортные финансовые инструменты. Как утверждает эксперт, модернизация компаний малого бизнеса и повышение их эффективности имеют большое значение для российской экономики. Применяя подобные меры, малые и средние предприятия смогут быстрее научиться эффективно работать в сегодняшних условиях беспрецедентного санкционного давления, занимая ниши, освобождающиеся при выбытии зарубежных компаний. «Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — подытожил председатель Правительства РФ.