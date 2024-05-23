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Компании МСП из сферы туризма привлекут 30 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Компании МСП из сферы туризма привлекут 30 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

23 мая 2024, 07:07
Фото: 1MI
По информации, озвученной гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем в ходе встречи с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, малые и средние предприятия из сферы туризма смогут привлечь порядка 30 млрд рублей за счет применения механизма «зонтичных» поручительств.

Согласно заявлению Исаевича, специальный лимит «зонтичных» механизмов Корпорация МСП запускает с целью стимулирования развития сферы туризма и модернизации предприятий гостиничного бизнеса. Так, уже в этом году туристические компании смогут привлечь 30 млрд рублей.

Как отмечают представители пресс-службы Корпорации МСП, данный проект является приоритетным и подразумевает предоставление поручительств для оформления кредитов малыми и средними предприятиями с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже довели до четырех крупных банковских организаций — Сбербанк, Альфа-Банк, МСП Банк и Промсвязьбанк, информируют «РИА Новости».

По словам Михаила Мишустина, чтобы продолжить практику предоставления финансовой поддержки компаниям МСП, нужно продолжать разрабатывать новые комфортные финансовые инструменты. Как утверждает эксперт, модернизация компаний малого бизнеса и повышение их эффективности имеют большое значение для российской экономики. Применяя подобные меры, малые и средние предприятия смогут быстрее научиться эффективно работать в сегодняшних условиях беспрецедентного санкционного давления, занимая ниши, освобождающиеся при выбытии зарубежных компаний. «Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — подытожил председатель Правительства РФ.

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