Турчак отчитался президенту о работе парламентской группы по СВО

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, действующее законодательство предусматривает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз и по одному основанию. Однако, по его мнению, эта норма ограничивает права воспитанников из многодетных семей, участвующих в СВО, которые ранее уже получали долю в родительском участке.