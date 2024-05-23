Турчак отчитался президенту о работе парламентской группы по СВО

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Как пишет mkset.ru, одна из основных инициатив этого документа направлена на уточнение норм выделения бесплатных земельных участков для участников СВО.
По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, действующее законодательство предусматривает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз и по одному основанию. Однако, по его мнению, эта норма ограничивает права воспитанников из многодетных семей, участвующих в СВО, которые ранее уже получали долю в родительском участке.
Еще одна инициатива касается освобождения участников СВО от уплаты процентов по ипотеке, поскольку действующая в настоящее время заморозка процентной ставки на период кредитных каникул для бойцов СВО относится ко всем видам кредитов, но не включает жилищные.
Члены рабочей группы выступают и за освобождение ветеранов боевых действий от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП. Более того, они считают, что данная норма должна быть распространена и на жен бойцов.
Документ предусматривает возможность для ополченцев ЛДНР, демобилизованных по причине ранения до 2022 года, вновь пройти военно-врачебную комиссию. По мнению Турчака, многие из них считаются покинувшими военную службу из-за «общего заболевания». Однако данная формулировка лишает их возможности получить статус инвалида боевых действий, а также положенных выплат и льгот.
Предложенные инициативы предусматривают и упрощение процедуры получения гражданства иностранными гражданами, имеющими статус ветерана боевых действий и госнаграды РФ. Предлагается также включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации.
Сайт er.ru информирует, что Андрей Турчак доложил Путину и о реализации ранее подготовленных рабочей группой предложений. Турчак отметил, что Госдума уже приняла закон о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия.
«Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет», — сообщил секретарь генсовета.