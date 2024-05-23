В Ростовской области идет активная подготовка к отопительному сезону

— Это отдельная задача, которая дает оценку произошедших в течение отопительного периода событий и учитывает все слабые места в работе систем жизнеобеспечения. В этом году на Дону реализуется 19 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на общую сумму 3,3 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. В рамках этих программ предусмотрены строительство, реконструкция, модернизация 39 котельных и 24,8 км тепловых сетей, что также положительно повлияет на безаварийное прохождение отопительного сезона 2024–2025 годов, — отметил Сергей Сизиков.