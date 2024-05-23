В Ростовской области идет активная подготовка к отопительному сезону

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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По словам министра, в настоящее время работа по подготовке к предстоящему ОЗП находится в активной стадии.
— Это отдельная задача, которая дает оценку произошедших в течение отопительного периода событий и учитывает все слабые места в работе систем жизнеобеспечения. В этом году на Дону реализуется 19 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на общую сумму 3,3 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. В рамках этих программ предусмотрены строительство, реконструкция, модернизация 39 котельных и 24,8 км тепловых сетей, что также положительно повлияет на безаварийное прохождение отопительного сезона 2024–2025 годов, — отметил Сергей Сизиков.
Планы мероприятий с указанием конкретных сроков проведения планово-профилактических работ уже утверждены и представлены в областное министерство ЖКХ. Совместно с Ростехнадзором ведомство согласовало и направило в адрес глав администраций график проверок к грядущему отопительному периоду.
С 13 мая по 6 сентября запланировано проверить 72 теплоснабжающие организации в 49 муниципальных образованиях. В шести муниципальных образованиях проверка не проводится ввиду отсутствия теплоснабжающих организаций, среди них: Дубовский, Заветинский, Мартыновский, Милютинский, Ремонтненский и Советский районы области.
В каждом муниципальном образовании созданы штабы по вопросам подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2024–2025 годов.
— Представителям муниципальной власти необходимо обеспечить контроль за взаимодействием служб жизнеобеспечения и управляющих компаний в случае аварий на водо- и теплосетях. Важно в таких случаях информировать население о проведении ремонтных работ. Граждане должны оперативно получать информацию о причинах и сроках устранения аварий, — подчеркнул глава министерства.
Первое в этом году зональное совещание по данной теме проходило в городе Цимлянске 17 мая. На мероприятии вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону обсудили представители Государственной жилищной инспекции, отраслевых министерств социальной сферы и представители администраций Волгодонского, Дубовского, Заветинского, Мартыновского, Милютинского, Морозовского, Обливского, Ремонтненского и Цимлянского районов и города Волгодонска.
Контроль за подготовкой осуществляется в рамках заседания межведомственного штаба по мониторингу, контролю за подготовкой и прохождением отопительного периода на территории Ростовской области с участием Северо-Кавказского управления Ростехнадзора и прокуратуры Ростовской области.
Работы по подготовке к ОЗП начали и донские энергетики. Они готовят объекты электроснабжения к наступлению холодов. Все объекты генерации обеспечат топливом выше установленного норматива. Кроме того, на случай непредвиденных погодных условий к работе будут готовы более 70 генераторов повышенной мощности.