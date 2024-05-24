Глава Ставрополья Владимиров поручил обновить систему водоснабжения региона

Сейчас бесхозные предприятия переходят в распоряжение региона и модернизируются. За счет этого удается повысить качество жилищно-коммунальных услуг: с 2014 года количество людей, получающих нормальную питьевую воду, выросло на 17%. Проблема решена более чем для 500 тысяч жителей региона, хотя эту работу необходимо продолжать.