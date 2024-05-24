Глава Ставрополья Владимиров поручил обновить систему водоснабжения региона

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Владимиров заявил, что власти усиленно работают над тем, чтобы модернизировать непростое наследие 90-х годов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, основные проблемы — это дефицит бюджета на эти цели (хотя эта проблема начинает решаться), наличие бесхозных объектов и изношенное оборудование.
Сейчас бесхозные предприятия переходят в распоряжение региона и модернизируются. За счет этого удается повысить качество жилищно-коммунальных услуг: с 2014 года количество людей, получающих нормальную питьевую воду, выросло на 17%. Проблема решена более чем для 500 тысяч жителей региона, хотя эту работу необходимо продолжать.
В числе важнейших задач в ЖКХ Владимиров назвал следующие: решить проблему сезонной нехватки воды и привести в нормативное состояние изношенные коммуникации. По его словам, требуется полная модернизация системы водоснабжения Ставрополья.
На первых этапах власти хотят сосредоточить усилия на развивающихся агломерациях — Ставропольской и Кавказских Минеральных Водах, подчеркнул Владимир Владимиров. В итоге вся коммунальная инфраструктура должна обновиться и выдержать растущую нагрузку на сети, обеспечив стабильное водоснабжение на следующие 50 лет.
Глава края отметил, что стоимость проекта оценивается в сумму около 130 миллиардов рублей. Для его реализации запланировано в общей сложности 47 мероприятий, которые необходимо реализовать до 2030 года.