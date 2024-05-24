Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены

Это показали результаты опроса* ВТБ и банка «Открытие». Согласно проведенному исследованию, 35% респондентов сообщили, что «в современном мире тотальной „интернетизации данные о них „уже есть в таком количестве источников и так или иначе могут утечь“, что они „уже давно перестали об этом переживать“. Больше всего респондентов с таким мнением оказалось на Дальнем Востоке — свыше половины (51%) опрошенных, меньше всего — в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (по 28%). В то же время, большинство опрошенных по всей России — 53% респондентов — продолжают считать свои персональные данные крайне чувствительной информацией, которую они по возможности стараются лишний раз о себе не оставлять.