ИИ меняет индустрию кибербезопасности — СОГАЗ

Posted 24 мая, 09:49
Published 24 мая, 09:49
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
О том, как СОГАЗ применяет технологии для защиты клиентов, рассказал директор по информационной безопасности Георгий Старостин.
Георгий Старостин отметил, что злоумышленники сегодня все активнее используют в мошеннических целях технологии искусственного интеллекта, нейросети, социальную инженерию и технологии машинного обучения.
«Мошенники уже активно используют ИИ для анализа открытых профилей в соцсетях и всевозможные утечки данных, более точно подбирая уязвимые группы пользователей и сокращая время на их поиск. Необходимость противостоять злоумышленникам требует от служб информационной безопасности крупных компаний большей гибкости и скорости внедрения изменений», — сказал Георгий Старостин.
С другой стороны, машинное обучение и искусственный интеллект позволяют быстро анализировать большие объемы данных и выявлять аномалии, ведущие к уязвимостям. Это увеличивает эффективность мониторинга ИБ и позволяет выявлять атаки на ранней стадии.
«Мы в СОГАЗе проводим эксперименты с различными ИИ-моделями, обучая их выявлять аномалии и подозрительную активность. Уже сейчас мы видим высокую эффективность такой работы. В будущем ИИ существенно сократит время и ресурсы, которые компания тратит на технический анализ систем на соответствие требованиям информационной безопасности. Кроме того, умные модели помогут выявлять дипфейки и таргетированные фишинговые атаки», — отметил Георгий Старостин.
По мнению Старостина, в будущем компании ждет «битва ИИ против ИИ», поэтому сейчас подразделениям кибербезопасности принципиально важно инвестировать в развитие новых технологий и осваивать новые компетенции, чтобы как можно раньше обнаруживать действия злоумышленников и эффективнее реагировать на них. Уже сейчас необходимо готовиться к будущему, когда противостояние киберугрозам без ИИ будет невозможно.
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