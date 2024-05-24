Спустя 10 лет задержали жителя Волгодонска, пытавшего и убившего двух людей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Трагическое происшествие случилось в ноябре 2014 года. Двое мужчин проезжали мимо блокпоста у села Байрачка. Там их остановили военнослужащие Казачьей национальной гвардии. Они вытащили мужчин из машины и спрятали в подвале одного из домов.
Там их пытал уроженец Волгодонска Ростовской области. На тот момент ему было 28 лет. Позже он застрелил мужчин и вывез в лес, а трупы сжег вместе с авто.
Найти и задержать преступника смогли лишь спустя десять лет. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство.