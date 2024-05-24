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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Уроженца Ростовской области задержали за жестокое убийство десятилетней давности

Спустя 10 лет задержали жителя Волгодонска, пытавшего и убившего двух людей

24 мая 2024, 09:24
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Уроженца Ростовской области задержали за жестокое убийство десятилетней давности
Уроженца Ростовской области задержали за жестокое убийство десятилетней давности, пишет Lenta.ru.

Трагическое происшествие случилось в ноябре 2014 года. Двое мужчин проезжали мимо блокпоста у села Байрачка. Там их остановили военнослужащие Казачьей национальной гвардии. Они вытащили мужчин из машины и спрятали в подвале одного из домов.

Там их пытал уроженец Волгодонска Ростовской области. На тот момент ему было 28 лет. Позже он застрелил мужчин и вывез в лес, а трупы сжег вместе с авто.

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Найти и задержать преступника смогли лишь спустя десять лет. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство.

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