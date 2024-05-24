Деятельность Владимира Путина одобряет больше 80% россиян

Напомним, Путина переизбрали на новый президентский срок в марте этого года. В начале мая состоялась официальная инаугурация. На ней, кстати, присутствовал экс-мэр Ростова Виталий Кушнарев. После этого в России заступил на работу обновленный кабмин, произошли кадровые изменения и на других должностях.