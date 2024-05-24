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Стало известно, сколько россиян одобряет деятельность Путина

Деятельность Владимира Путина одобряет больше 80% россиян

24 мая 2024, 10:01
Фото: kremlin.ru
Стало известно, сколько россиян одобряет деятельность Путина
Работу Владимира Путина на посту президента одобряет 82% россиян, сообщили в Фонде Общественное мнение (ФОМ).

Социологи ФОМ провели опрос среди населения России о доверии президенту Путину. Выяснилось, что его деятельность на посту главы государства одобряет 82% опрошенных.

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Свой опрос провели и во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование там проводили с 13 по 19 мая. Оно показало, что президенту доверяют 81,1% респондентов. Положительно относятся к его деятельности 78,7% россиян.

Напомним, Путина переизбрали на новый президентский срок в марте этого года. В начале мая состоялась официальная инаугурация. На ней, кстати, присутствовал экс-мэр Ростова Виталий Кушнарев. После этого в России заступил на работу обновленный кабмин, произошли кадровые изменения и на других должностях.

Так, Владимир Путин оставил Владимира Устинова на посту полпреда президента в ЮФО. Он занимает эту должность с 2008 года. До этого Устинов отметился в качестве Генпрокурора и министра юстиции.

О задачах президента, поставленными перед регионом, высказались и в Законодательном Собрании Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Политика#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Владимир Путин#Опросы ВЦИОМ
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