Деятельность Владимира Путина одобряет больше 80% россиян

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Социологи ФОМ провели опрос среди населения России о доверии президенту Путину. Выяснилось, что его деятельность на посту главы государства одобряет 82% опрошенных.
Свой опрос провели и во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование там проводили с 13 по 19 мая. Оно показало, что президенту доверяют 81,1% респондентов. Положительно относятся к его деятельности 78,7% россиян.
Напомним, Путина переизбрали на новый президентский срок в марте этого года. В начале мая состоялась официальная инаугурация. На ней, кстати, присутствовал экс-мэр Ростова Виталий Кушнарев. После этого в России заступил на работу обновленный кабмин, произошли кадровые изменения и на других должностях.
Так, Владимир Путин оставил Владимира Устинова на посту полпреда президента в ЮФО. Он занимает эту должность с 2008 года. До этого Устинов отметился в качестве Генпрокурора и министра юстиции.
О задачах президента, поставленными перед регионом, высказались и в Законодательном Собрании Ростовской области.