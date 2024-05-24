В ТПП России представили инвестиционный потенциал Ингушетии

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Во время мероприятия были озвучены ключевые проекты в этих секторах и доступные меры поддержки бизнеса, создающие благоприятные условия для инвесторов. Среди участников были как российские, так и иностранные бизнесмены и дипломаты. Всего в ТПП РФ уже провели более 70 таких региональных презентаций.
Вице-президент ТПП РФ Илья Зубков отметил, что подобные мероприятия, где регионы демонстрируют свои возможности, приносят значительную пользу для бизнеса и власти. По его словам, почти каждая презентация завершается подписанием контрактов. Свои возможности представила и Ингушетия, интересная для инвесторов туристической сферой и кадровым потенциалом.
Власти Ингушетии создают особые условия для привлечения капитала. Документы оформляются по принципу одного окна, построены промышленные площадки, а предприниматели, вложившие более 500 тысяч рублей, получают статус инвестиционных резидентов республики. Этот статус предоставляет налоговые льготы на имущество, землю и прибыль. В прошлом году Ингушетия привлекла более 32 миллиардов рублей в основной капитал. В регионе работает около 16 тысяч малых и средних предприятий.
Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин подчеркнул, что многие компании открывают счета в регионе благодаря выгодным экономическим условиям. Согласно местному закону, предприниматели, инвестирующие более 50 миллионов рублей, получают землю без торгов. В регионе наблюдается рост промышленности, также увеличиваются площади сельскохозяйственных угодий: с 12-15 гектаров в 2019 году до 40 гектаров сейчас. Сластенин отметил стремление региона привлечь еще больше инвесторов.
В Ингушетии реализуются пять нацпроектов общей стоимостью восемь миллиардов рублей. Недавно был открыт завод по производству алюминиевых сплавов, планируется запуск второй очереди птицефабрики и тепличного комплекса. Вместе со Сбером строится IT-академия для молодежи. Эти нацпроекты создадут в регионе более 500 новых рабочих мест.