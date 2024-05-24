В ТПП России представили инвестиционный потенциал Ингушетии

Власти Ингушетии создают особые условия для привлечения капитала. Документы оформляются по принципу одного окна, построены промышленные площадки, а предприниматели, вложившие более 500 тысяч рублей, получают статус инвестиционных резидентов республики. Этот статус предоставляет налоговые льготы на имущество, землю и прибыль. В прошлом году Ингушетия привлекла более 32 миллиардов рублей в основной капитал. В регионе работает около 16 тысяч малых и средних предприятий.