ВТБ Мои Инвестиции включили ММК в ТОП-10 российских акций

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
«Мы добавляем в подборку акции ММК, ожидая впечатляющие финансовые результаты за 2 кв. 2024 г. в конце июля. Мы прогнозируем сильный денежный поток за 1 пол. 2024 г. на фоне роста EBITDA и снижения оборотного капитала компании.
Денежный поток, как мы ожидаем, будет способствовать выплате щедрых дивидендов: прогнозируемая дивидендная доходность ММК составляет 8-9% за 1 пол. 2024 г. против, например, 4-5% у «Северстали» и НЛМК. Отмечу, что акции ММК торгуются с дисконтом 20% к историческим уровням и почти 50% к компаниям-аналогам», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
При этом аналитики брокера зафиксировали прибыль в акциях «НоваБев Групп» на фоне отсутствия краткосрочных катализаторов их роста. С момента добавления в подборку акции «НоваБев Групп» выросли на 26% с учетом дивидендов, что на 7% превышает результат Индекса Мосбиржи полной доходности за тот же период. Долгосрочно эксперты сохраняют позитивный взгляд на акции «НоваБев Групп».