ВТБ Мои Инвестиции включили ММК в ТОП-10 российских акций

Денежный поток, как мы ожидаем, будет способствовать выплате щедрых дивидендов: прогнозируемая дивидендная доходность ММК составляет 8-9% за 1 пол. 2024 г. против, например, 4-5% у «Северстали» и НЛМК. Отмечу, что акции ММК торгуются с дисконтом 20% к историческим уровням и почти 50% к компаниям-аналогам», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.