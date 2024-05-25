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Published Сегодня, 09:38

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Предприниматель Данил Нисимов пытается взыскать с ФК «Ростов» больше миллиона рублей

Футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги

25 мая 2024, 09:38
Фото: pxhere.com
Предприниматель Данил Нисимов пытается взыскать с ФК «Ростов» больше миллиона рублей
Предприниматель Данил Нисимов пытается взыскать с ФК «Ростов» больше миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда.

Суд принял к рассмотрению иск Нисимова 24 мая. Известно, что индивидуальный предприниматель хочет взыскать с АО Футбольный клуб «Ростов» 1,1 миллиона рублей. Рассмотрение дела будет проходить в порядке упрощенного производства.

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В документах к делу не указывается причина инициирования судебных тяжб. В открытых источниках есть информация, что основным видом коммерческой деятельности Данила Нисимова является гостиничный бизнес, который он ведет в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что фанат судится с ФК «Ростов» за запрет приходить на матчи с яблоком и шоколадкой.

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