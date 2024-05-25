Футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Суд принял к рассмотрению иск Нисимова 24 мая. Известно, что индивидуальный предприниматель хочет взыскать с АО Футбольный клуб «Ростов» 1,1 миллиона рублей. Рассмотрение дела будет проходить в порядке упрощенного производства.
В документах к делу не указывается причина инициирования судебных тяжб. В открытых источниках есть информация, что основным видом коммерческой деятельности Данила Нисимова является гостиничный бизнес, который он ведет в Краснодарском крае.
Ранее сообщалось, что фанат судится с ФК «Ростов» за запрет приходить на матчи с яблоком и шоколадкой.