Чемпионат Ростова-на-Дону по гонкам с препятствиями состоялся в Суворовском районе

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ветер, который разыгрался в выходные не стал помехой ни для зрителей, ни для самих спортсменов. Все участники в этот день продемонстрировали силу, скорость и выносливость. Как пояснил вице-президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Вячеслав Макаров, победители этого турнира получат право участия в областных соревнованиях.
— Сегодняшние победители получат разряды, грамоты, медали и право участия в чемпионате области в составе сборной Ростова-на-Дону, — отметил вице-президент федерации. — Затем они смогут испытать свои силы в чемпионате Ростовской области, и, в случае победы там, войдут в состав региональной сборной. Сборная же поедет представлять Донской край на чемпионате ЮФО в Севастополе .
Всем участникам, вне зависимости от пола, предстояло на скорость пробежать стометровку, где располагались барьеры, рукоходы и канаты. В конце каждого из отрезков висел колокольчик, в который и нужно было позвонить после преодоления препятствия. Всего в соревновании приняло участие 37 человек, что является рекордом для состязания городского уровня. Победителем среди мужчин стал Артем Штепин.
Для большинства женщин, принимавших в этот день участие в гонке с препятствиями, самым сложным элементом полосы был канат. Единственной, кто преодолел все испытания стала Елена Трухова. Жительница Суворовского, тренируется в клубе «Суворов» с осени прошлого года. По ее мнению, именно эти постоянные тренировки и позволили ей стать единственным победителем среди женщин на городских соревнованиях.
— Эта гонка была для меня первой. Принять в ней участие я решила накануне, но на победу особо не рассчитывала, просто было желание попробовать свои силы. Было сложно, но проходимо. Оказалось, что самое главное это регулярные тренировки. Хорошо, что у нас в Суворовском есть клуб, где я могу постоянно заниматься сама и приводить своих детей. Благодаря занятиям спортом мы становимся сильнее, выносливее и моложе, — поделилась залогом победы Елена Трухова.
Евгений Усатый завсегдатай беговых соревнований в Суворовском, но в этот раз решил попробовать свои силы в гонке с препятствиями. По его словам, участие в беговых соревнованиях оказалось сложнее.
— Я смог пройти эту полосу на время, а значит, не так все сложно, как мне казалось вначале. Конечно, неподготовленному человеку будет достаточно непросто, но я стараюсь поддерживать себя в форме. Регулярно занимаюсь стритлифтингом — подтягивания с весом, что позволяет развивать хват, который и пригодился в сегодняшней полосе, особенно на канатах и кольцах, — отметил участник соревнований.
Добавим, что такая дисциплина как гонка с препятствиями, давно вышла на всероссийский уровень и завоевала сердца многих россиян. Федерация этого вида спорта (ФГПРО) на Дону была создана в Ростове в 2020 году, а его тренировочной базой стал жилой район Суворовский. По мнению членов федерации, заниматься спортом никогда не поздно, а если вы не знаете с чего начать, начните хотя бы с утренних пробежек и свободного виса на турнике.