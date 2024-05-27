Чемпионат Ростова-на-Дону по гонкам с препятствиями состоялся в Суворовском районе

— Эта гонка была для меня первой. Принять в ней участие я решила накануне, но на победу особо не рассчитывала, просто было желание попробовать свои силы. Было сложно, но проходимо. Оказалось, что самое главное это регулярные тренировки. Хорошо, что у нас в Суворовском есть клуб, где я могу постоянно заниматься сама и приводить своих детей. Благодаря занятиям спортом мы становимся сильнее, выносливее и моложе, — поделилась залогом победы Елена Трухова.