Число МСП в России установило новый рекорд и превысила 6,5 млн

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Темпы роста числа МСП сопоставимы с прошлогодними, когда реестр увеличился до 6,35 млн, на 5,9%. Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, это говорит о том, что некрупные компании преодолели санкции, в том числе за счет комплексных мер господдержки, утвержденных главой государства, пишут iz.ru.
По его словам, власти стараются точечно оказывать помощь бизнесу и отслеживать эффективность этой работы. Таким образом удается поддерживать приоритетные для государства направления и корректировать предлагаемые меры с учетом их эффективности и возникающих вызовов.
Большая часть созданных с начала 2024 года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%).
За четыре с небольшим месяца 2024 года в стране зарегистрировались 2,24 миллиона юрлиц, из которых 2,14 миллиона — это микропредприятия. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. По его словам, число малых предприятий составило 184 тысячи и средних — 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше — 4,2 миллиона.
Больше всего субъектов МСП работает в Москве — почти 927 тысяч предпринимателей, в два раза меньше — в Московской области. На третьем месте Санкт-Петербург — 377 тысяч бизнесменов. За ним идут Краснодарский край (306 тысяч МСП) и Свердловская область (почти 214 тысяч).
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что сегодня МСП стали полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. За последние три года доля кредитов МСП в общем объеме кредитования выросла более чем в два раза. Также в количестве кредитов малый и средний бизнес вырос почти в 2 раза (на 72%), и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов.
По словам Исаевича, это свидетельство того, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию.