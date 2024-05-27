Число МСП в России установило новый рекорд и превысила 6,5 млн

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что сегодня МСП стали полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. За последние три года доля кредитов МСП в общем объеме кредитования выросла более чем в два раза. Также в количестве кредитов малый и средний бизнес вырос почти в 2 раза (на 72%), и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов.