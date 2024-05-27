Семь тысяч велосипедов проехали по Ростову: показываем, как прошел велопарад 26 мая

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ростовский велопарад организован для того, чтобы доказать, что велосипед является эффективной и разумной альтернативой обычному транспорту. Заезд начался на Театральной площади.
Тысячи ростовчан приехали поучаствовать в масштабном мероприятии.
Длина маршрута велопробега составила 17 километров. Старт и финиш заезда находились на Театральной площади, но перед этим надо было пересечь всю Большую Садовую и выехать на Темерницкий мост, затем трасса пролегала через левый берег. Через Ворошиловский мост велосипедисты возвращались к финишу.
Отметим, что на протяжении всего мероприятия колонну сопровождали волонтеры, которые могли оказать помощь в случае необходимости.
Ранее седьмой ежегодный велопарад прокомментировал глава Администрации Алексей Логвиненко.