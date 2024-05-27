Семь тысяч велосипедов проехали по Ростову: показываем, как прошел велопарад 26 мая

Длина маршрута велопробега составила 17 километров. Старт и финиш заезда находились на Театральной площади, но перед этим надо было пересечь всю Большую Садовую и выехать на Темерницкий мост, затем трасса пролегала через левый берег. Через Ворошиловский мост велосипедисты возвращались к финишу.