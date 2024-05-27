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Published Сегодня, 08:29

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Велопарад в Ростове 26 мая

Семь тысяч велосипедов проехали по Ростову: показываем, как прошел велопарад 26 мая

27 мая 2024, 08:29
Фото: rostovgazeta.ru
Велопарад в Ростове 26 мая
26 мая в Ростове-на-Дону прошел велопарад. В нем приняли участие более 7000 ростовчан. Общий маршрут составил 17 километров, корреспондент RostovGazeta побывал на мероприятии и поделился кадрами с места события.

Ростовский велопарад организован для того, чтобы доказать, что велосипед является эффективной и разумной альтернативой обычному транспорту. Заезд начался на Театральной площади.

Тысячи ростовчан приехали поучаствовать в масштабном мероприятии.

Как прошел велопарад в Ростове 26 маяКак прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Фото: rostovgazeta.ru

Длина маршрута велопробега составила 17 километров. Старт и финиш заезда находились на Театральной площади, но перед этим надо было пересечь всю Большую Садовую и выехать на Темерницкий мост, затем трасса пролегала через левый берег. Через Ворошиловский мост велосипедисты возвращались к финишу.

Как прошел велопарад в Ростове 26 маяКак прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Как прошел велопарад в Ростове 26 мая
Фото: rostovgazeta.ru

Отметим, что на протяжении всего мероприятия колонну сопровождали волонтеры, которые могли оказать помощь в случае необходимости.

Ранее седьмой ежегодный велопарад прокомментировал глава Администрации Алексей Логвиненко.

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