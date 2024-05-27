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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Стало известно, кто может взять льготный автокредит в Ростове в 2024 году

Стало известно, кто может взять льготный автокредит в Ростове в 2024 году

27 мая 2024, 13:29
Фото: Anton Maksimov 5642.su/Unsplash
Стало известно, кто может взять льготный автокредит в Ростове в 2024 году
Льготный автокредит в отличие от льготной ипотеки доступен не всем категориям граждан, напоминают «Новые известия».

Льготная ипотека с господдержкой будет действовать до 1 июля 2024 года. Она доступна всем категориям граждан. Но льготный автокредит могут оформить не все. Так, он доступен гражданам с несовершеннолетними детьми, покупателям первой машины, работникам государственных медучреждений и образовательных организаций, военным и членам их семей. Также в категорию, кому доступен льготный автокредит, входят все покупатели электромобилей и люди, сдающие в Trade-in машину старше шести лет.

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Отмечается, что у заемщика не должно быть других автокредитов, оформленных в прошлом году.

Ранее RostovGazeta рассказала, как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников.

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#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Покупка авто#Ростов#Кредиты#Автокредиты
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