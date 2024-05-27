Стало известно, кто может взять льготный автокредит в Ростове в 2024 году

Льготная ипотека с господдержкой будет действовать до 1 июля 2024 года. Она доступна всем категориям граждан. Но льготный автокредит могут оформить не все. Так, он доступен гражданам с несовершеннолетними детьми, покупателям первой машины, работникам государственных медучреждений и образовательных организаций, военным и членам их семей. Также в категорию, кому доступен льготный автокредит, входят все покупатели электромобилей и люди, сдающие в Trade-in машину старше шести лет.