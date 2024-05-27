Tele2 первой на рынке запустила войсы в чате мобильного приложения

Кроме того, возможность отправлять войсы в чате оператора поможет клиентам решать вопросы с сотрудником поддержки при временных и постоянных ограничениях зрения или в случаях, когда писать просто неудобно. Одно из направлений работы в совершенствовании цифровых каналов коммуникации Tele2 — повышение доступности приложения для пользователей. Новая функция пригодится абоненту с нарушениями зрения, а также в ситуации, когда набирать текст в приложении сложно — если ярко светит солнце или заняты руки.