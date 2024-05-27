В программу ПМЭФ-2024 включили свыше 150 тематических сессий

По информации издания 56orb.ru, советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что только создание новых центров влияния, способных предложить свой взгляд на мировые проблемы и готовых активно участвовать в создании нового мирового порядка, может обеспечить стабильность и справедливость в многополярном мире. Для развития новых точек роста требуется активная поддержка со стороны государств и регионов, готовых нести ответственность за свое будущее. Петербургский международный экономический форум представляет площадку для обсуждений на высоком уровне и распространения идей, инициатив и решений на все отрасли общественной жизни и деятельность стран, которые принимают участие в форуме.