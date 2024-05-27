В программу ПМЭФ-2024 включили свыше 150 тематических сессий

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По информации издания 56orb.ru, советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что только создание новых центров влияния, способных предложить свой взгляд на мировые проблемы и готовых активно участвовать в создании нового мирового порядка, может обеспечить стабильность и справедливость в многополярном мире. Для развития новых точек роста требуется активная поддержка со стороны государств и регионов, готовых нести ответственность за свое будущее. Петербургский международный экономический форум представляет площадку для обсуждений на высоком уровне и распространения идей, инициатив и решений на все отрасли общественной жизни и деятельность стран, которые принимают участие в форуме.
В рамках программы ПМЭФ-2024 будут проведены четыре трека по темам «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Программа включает более 150 сессий по различным тематикам, в которых примут участие более тысячи спикеров и модераторов. Эти дискуссии помогут более глубоко понять место и роль Российской Федерации в системе многополярного мира. Участники дискуссий обсудят условия развития международных отношений и новые точки роста — новых экономических лидеров, способных предложить альтернативу традиционным центрам влияния.
Традиционные тематические площадки будут доступны для всех гостей и участников. Например, крупный проект Фонда Росконгресс в области технологий, науки и венчурных инвестиций «Территория инноваций» будет представлен в новом формате и займет более тысячи квадратных метров.
Петербургский международный экономический форум будет проходить с 5 по 8 июня включительно. В качестве информационного партнера мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.