ВТБ проведет цикл лекций по финансовой грамотности для студентов РостГМУ

— Банк ВТБ всегда идет в ногу со временем и активно работает с населением не только в рамках предоставления финансовых услуг, но и занимается просветительской и социальной деятельностью. Вместе с Центральным банком России ВТБ реализует проект по расширению сервисов, помогающих повышать финансовую грамотность россиян, чтобы оградить людей от совершения ошибок в этой сфере. И мы очень рады, когда к нам приходит учиться молодёжь. РостГМУ — давний партнер и клиент банка ВТБ, приятно, что наше сотрудничество со временем только расширяется и укрепляется, — прокомментировал цель совместной с РостГМУ программы Юрий Авдеев, единый бизнес-лидер ВТБ и банка Открытие в Ростовской области, вице-президент.