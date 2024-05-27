ВТБ проведет цикл лекций по финансовой грамотности для студентов РостГМУ

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Участниками команды «Медицинский капитал» стали 12 первокурсников лечебно-профилактического факультета РостГМУ.
— Мы создали команду для того, чтобы адаптировать ребят к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни, научить их принимать правильные финансовые решение. Также планируем готовить «Медицинский капитал» РостГМУ к участию в региональных и федеральных чемпионатах и олимпиадах по финансовой грамотности и предпринимательству, — поясняет руководитель команды, доцент кафедры истории РостГМУ, к. п. н. Дмитрий Ремизов.
— На первой лекции мы со студентами-медиками разобрали тему: «Биржа — основы инвестирования». В дальнейшем запланирован цикл встреч, где будут рассмотрены такие интересные темы, как «Акции и облигации», «Коллективное инвестирование», ИИС. Безусловно, знания в сфере инвестиций играют ключевую роль в достижении финансового благополучия и успешного управления собственными финансами, — отметила Кристина Доля.
— Банк ВТБ всегда идет в ногу со временем и активно работает с населением не только в рамках предоставления финансовых услуг, но и занимается просветительской и социальной деятельностью. Вместе с Центральным банком России ВТБ реализует проект по расширению сервисов, помогающих повышать финансовую грамотность россиян, чтобы оградить людей от совершения ошибок в этой сфере. И мы очень рады, когда к нам приходит учиться молодёжь. РостГМУ — давний партнер и клиент банка ВТБ, приятно, что наше сотрудничество со временем только расширяется и укрепляется, — прокомментировал цель совместной с РостГМУ программы Юрий Авдеев, единый бизнес-лидер ВТБ и банка Открытие в Ростовской области, вице-президент.
Судя по тем вопросам, которые ребята задавали лектору, многие из них уже имеют начальную базу финансовой подготовки. Так, один из членов команды, Олег Акопов, рассказал:
— Я считаю, что в этих вопросах мы все должны разбираться. Мне управление личным кошельком было интересно со школьных лет, поэтому я посещал кружок финансовой грамотности. Сейчас эти знания очень пригодились. Учусь на коммерции и стипендию не получаю. Поэтому правильное инвестирование финансов помогает получать кое-какой доход.
Занятия запланированы с регулярной периодичностью — раз в месяц. Чтобы они не прерывались во время каникул, лекции будут проходить в онлайн-формате.