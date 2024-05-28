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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Еще больше разноцветных цветов появится на ростовских улицах

Еще больше разноцветных цветов появится на ростовских улицах

28 мая 2024, 14:11
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Начало лета ростовские улицы встретят, утопая в цветах. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. По его мнению яркие цветочные композиции не только поднимают настроение горожанам, но и добавляют красок в городской пейзаж.

Алексей Логвиненко напомнил, что высадка летних цветов в Ростове-на-Дону началась в преддверии Дня Великой Победы.

— Мемориалы, памятные места украсили красная пеларгония, тагетес, колеус, цинерария. Сейчас цветы высаживают на круговых развязках, на территории въездных групп в районы города, в скверах, вдоль дорог и улиц. Закончить планируем уже к середине июня. К этому времени город должны украсить около 960 тысяч штук летних цветов таких как тагетес (желтый, оранжевый, микс), петуния, газания, колеус, львиный зев, циния, — пояснил глава администрации города.

Этой весной сотни тюльпанов на центральных улицах города уже радовали ростовчан своими красками. Традиция сажать тюльпаны на ростовских улицах появилась не так давно, в 2021 году и сразу прижилась в нашем городе. В первый год цветы посадили в одном из парков, но с каждым последующим годом, география насаждения цветов по городу расширялась.

Теперь цветочные клумбы появились в каждом городском районе, а главными местами насаждения цветов стали городские парки, скверы, пешеходные улицы и круговые авто развязки.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко говорит, что новые цветы составят компанию многолетним культурам, которые в этом году зацвели раньше обычного. Уже разлились сиреневыми реками по общественным пространствам цветущий котовник и шалфей, хотя период их цветения — июнь, июль.

По словам главы администрации города Ростова-на-Дону, ставится задача не просто создать красивые разноцветные зеленые пространства, но и поддерживать их в хорошем состоянии в течение всего теплого сезона. Именно поэтому наши коммунальные службы каждый день ухаживают за ними: пропалывают клумбы и цветники, поливают, рыхлят землю. Такие мероприятия необходимы для развития растений и сохранения всей этой цветущей красоты до самой осени.

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