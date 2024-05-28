Еще больше разноцветных цветов появится на ростовских улицах

По словам главы администрации города Ростова-на-Дону, ставится задача не просто создать красивые разноцветные зеленые пространства, но и поддерживать их в хорошем состоянии в течение всего теплого сезона. Именно поэтому наши коммунальные службы каждый день ухаживают за ними: пропалывают клумбы и цветники, поливают, рыхлят землю. Такие мероприятия необходимы для развития растений и сохранения всей этой цветущей красоты до самой осени.