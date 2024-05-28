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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Пристав в Ростовской области сядет в тюрьму из-за желания повысить должность

Пристав в Ростовской области сядет в тюрьму из-за желания карьерного роста

28 мая 2024, 14:23
Фото: 1MI
Пристав в Ростовской области сядет в тюрьму из-за желания повысить должность
Мошенники обманули пристава, желавшего повышения по службе незаконным способом, рассказали в управлении ФСБ по Ростовской области.

Сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов захотел получить повышение в должности. Но сделать это он решил не благодаря трудовым заслугам, а с помощью связей и денег. Через посредников он передал взятку неким сотрудникам ФСБ. Те заявили, что имеют достаточное влияние на кадровые решения.

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На деле «сотрудники ФСБ» оказались мошенниками, которые просто украли деньги пристава. После того, как ситуация вскрылась, сотрудника службы судебных приставов уволили. Он стал фигурантом уголовного дела. Также расследование ведется и в отношении лже-сотрудников ФСБ.

Ранее в Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кража#Уголовное дело#Происшествия
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