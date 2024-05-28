Пристав в Ростовской области сядет в тюрьму из-за желания карьерного роста

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов захотел получить повышение в должности. Но сделать это он решил не благодаря трудовым заслугам, а с помощью связей и денег. Через посредников он передал взятку неким сотрудникам ФСБ. Те заявили, что имеют достаточное влияние на кадровые решения.
На деле «сотрудники ФСБ» оказались мошенниками, которые просто украли деньги пристава. После того, как ситуация вскрылась, сотрудника службы судебных приставов уволили. Он стал фигурантом уголовного дела. Также расследование ведется и в отношении лже-сотрудников ФСБ.
Ранее в Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС.