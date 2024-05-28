Пристав в Ростовской области сядет в тюрьму из-за желания карьерного роста

Сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов захотел получить повышение в должности. Но сделать это он решил не благодаря трудовым заслугам, а с помощью связей и денег. Через посредников он передал взятку неким сотрудникам ФСБ. Те заявили, что имеют достаточное влияние на кадровые решения.