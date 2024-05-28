ПСБ обсудил стратегию развития в новых регионах на конференции «Построй свое будущее»

«Сегодня ПСБ — это современный, инновационный универсальный банк федерального уровня, занимающий ключевые позиции по масштабам бизнеса, эффективности и рентабельности, региональному покрытию и являющийся одним из крупнейших и надежных работодателей страны. В 2023 году мы успешно завершили очередной стратегический цикл и в 2024 году приступили к реализации нового, одно из основных мест в котором занимают новые субъекты России. Мы уже выстроили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях широкую и высокотехнологичную банковскую сеть, насчитывающую более 450 отделений в 137 населенных пунктах, свыше 2,3 тыс. банкоматов в 244 населенных пунктах и 45 тыс. терминалов безналичной оплаты. Миллионы жителей получили доступ к современным финансовым услугам и банковской системе страны, и сейчас основная задача — усиление наших позиций, повышение уровня обеспечения финансовыми услугами населения и бизнеса и дальнейшее содействие социально-экономическому развитию регионов», — сказал Петр Фрадков в своем выступлении.