ПСБ обсудил стратегию развития в новых регионах на конференции «Построй свое будущее»

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В бизнес-конференции приняли участие более 250 руководителей и сотрудников бизнес-подразделений центрального офиса и сети ПСБ в новых регионах. С выступлениями к участникам обратились председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев. Кроме того, на мероприятии присутствовал заместитель председателя Банка России Сергей Белов, а также был организован видео-мост с народным артистом Российской Федерации Владимиром Машковым.
«Сегодня ПСБ — это современный, инновационный универсальный банк федерального уровня, занимающий ключевые позиции по масштабам бизнеса, эффективности и рентабельности, региональному покрытию и являющийся одним из крупнейших и надежных работодателей страны. В 2023 году мы успешно завершили очередной стратегический цикл и в 2024 году приступили к реализации нового, одно из основных мест в котором занимают новые субъекты России. Мы уже выстроили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях широкую и высокотехнологичную банковскую сеть, насчитывающую более 450 отделений в 137 населенных пунктах, свыше 2,3 тыс. банкоматов в 244 населенных пунктах и 45 тыс. терминалов безналичной оплаты. Миллионы жителей получили доступ к современным финансовым услугам и банковской системе страны, и сейчас основная задача — усиление наших позиций, повышение уровня обеспечения финансовыми услугами населения и бизнеса и дальнейшее содействие социально-экономическому развитию регионов», — сказал Петр Фрадков в своем выступлении.
На конференции обсуждались стратегические задачи банка в области работы с розничным сегментом и сегментом МСБ, инновационные цифровые предложения для населения и бизнеса, практические модели взаимодействия с клиентами и укрепление клиентской лояльности. Также участники мероприятия оценили эффективность реализованных проектов и обсудили передовые методы сохранения высокого качества обслуживания.