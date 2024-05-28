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ПСБ обсудил стратегию развития в новых регионах на конференции «Построй свое будущее»

ПСБ обсудил стратегию развития в новых регионах на конференции «Построй свое будущее»

28 мая 2024, 16:50
Фото: ПСБ
ПСБ провел выездное деловое мероприятие «Построй свое будущее», где обсуждалась стратегия развития банковской деятельности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В бизнес-конференции приняли участие более 250 руководителей и сотрудников бизнес-подразделений центрального офиса и сети ПСБ в новых регионах. С выступлениями к участникам обратились председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев. Кроме того, на мероприятии присутствовал заместитель председателя Банка России Сергей Белов, а также был организован видео-мост с народным артистом Российской Федерации Владимиром Машковым.

«Сегодня ПСБ — это современный, инновационный универсальный банк федерального уровня, занимающий ключевые позиции по масштабам бизнеса, эффективности и рентабельности, региональному покрытию и являющийся одним из крупнейших и надежных работодателей страны. В 2023 году мы успешно завершили очередной стратегический цикл и в 2024 году приступили к реализации нового, одно из основных мест в котором занимают новые субъекты России. Мы уже выстроили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях широкую и высокотехнологичную банковскую сеть, насчитывающую более 450 отделений в 137 населенных пунктах, свыше 2,3 тыс. банкоматов в 244 населенных пунктах и 45 тыс. терминалов безналичной оплаты. Миллионы жителей получили доступ к современным финансовым услугам и банковской системе страны, и сейчас основная задача — усиление наших позиций, повышение уровня обеспечения финансовыми услугами населения и бизнеса и дальнейшее содействие социально-экономическому развитию регионов», — сказал Петр Фрадков в своем выступлении.

На конференции обсуждались стратегические задачи банка в области работы с розничным сегментом и сегментом МСБ, инновационные цифровые предложения для населения и бизнеса, практические модели взаимодействия с клиентами и укрепление клиентской лояльности. Также участники мероприятия оценили эффективность реализованных проектов и обсудили передовые методы сохранения высокого качества обслуживания.

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