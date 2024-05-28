СК10 выходит в «Космос»: в центре Ростова стартует строительство нового объекта

Новый объект будет интересен всем, кому не чуждо чувство прекрасного. Ростовчане и гости донской столицы уже могут стать частью Космоса, который с греческого переводится как «гармония» и «красота». Ведь новый комплекс создается для тех, кто хочет получить максимум удовольствия и гармонии в каждом дне жизни.