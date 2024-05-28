СК10 выходит в «Космос»: в центре Ростова стартует строительство нового объекта

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В каждом своем проекте, будь это привлекающий внимание «Соколова, 68», впечатляющая «Культура» или изысканный «Пушкин»», застройщик СК10 активно внедряет новые решения.
Новый проект компании называется «Космос». Он разместится в самом центре города, на пересечении улиц Красноармейской, Журавлева и Восточной. Стильный фасад домов, выгодная локация и уникальное содержание, привлекают внимание сотен ростовчан, заинтересованных в покупке качественной недвижимости.
Новый объект будет интересен всем, кому не чуждо чувство прекрасного. Ростовчане и гости донской столицы уже могут стать частью Космоса, который с греческого переводится как «гармония» и «красота». Ведь новый комплекс создается для тех, кто хочет получить максимум удовольствия и гармонии в каждом дне жизни.
Выгодная локация и стильная архитектура привлекают целеустремленных личностей, достойных комфорта и красоты в деталях.
На территории нового комплекса будут реализованы рекреационные зоны, а лобби оформят в традиции премиальных отелей. Трехсекционный жилой дом с переменной этажностью (от 16 до 24 этажей) включит в себя всего 447 квартир и 361 машиноместо.
Кроме того, в проекте «Космос» реализуется уникальный для Ростова-на-Дону формат недвижимости — апартаменты. В отдельном 16-этажном корпусе запланировано 165 апартаментов, что станет идеальным выбором для инвесторов.
Возведение всех объектов в рамках проекта займет немногим более двух лет, ввод зданий в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2026 года.
По словам коммерческого директора СК10 Валерия Чайки, компания рада представить городу новый проект в интересной локации.
— «Космос» — это не просто качественный и иной уровень комфорта жизни. Это инновационный проект для города в целом, который уже вызвал интерес у горожан. Мы уверены, что «Космос» станет новым центром притяжения для ростовчан, — говорит Валерий Чайка.
Напомним, что строительная компания СК10 прошла путь от строительного подразделения «10-ГПЗ» до флагмана жилищного строительства донской столицы. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, СК10 в 2023 году заняла 2-е место среди ростовских застройщиков и 45 место в общероссийском рейтинге по объемам введенного в эксплуатацию жилья.
Более подробную информацию о новом проекте СК10 в центре Ростова-на-Дону вы можете получить на сайте.
Застройщик ООО «СЗ СК10 № 12», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф.