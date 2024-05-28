Технологические решения на основе принципа Каракури внедряют на Ростовской АЭС

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
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Updated Сегодня, 09:25
Авторами изобретения выступила команда атомщиков, состоящая из инженеров отдела подготовки и проведения ремонта (ОППР) и ремонтного персонала цеха централизованного ремонта (ЦЦР). Специалисты разработали устройство, способное не только упростить процесс, но и значительно сократить время. Устройство работает по принципу Каракури, под которым подразумевается некое механическое устройство, предназначенное для увеличения производительности труда за счет механизации процессов.
Как отмечает один из авторов изобретения, ведущий инженер ОППР Дмитрий Бажутин, благодаря нововведению время протекания процесса демонтажа подшипника сократилось почти в 2 раза — с 15 до 8 часов.
— При техническом обслуживании насоса МРВ-2200 требуется демонтаж направляющего подшипника нижнего вала насоса, вес которого составляет 137 кг. Для выполнения этой работы необходимо выполнить ряд операций — демонтировать всасывающий патрубок, гайку хвостовика вала, снять крышку подшипника, демонтировать рабочее колесо, извлечь вал, демонтировать направляющий подшипник, снять нижний вал и далее через корпус направляющего подшипника достать подшипник. А также — привлечь двух рабочих, стропальщика и использовать кран. Время протекания процесса раньше составляло 15 часов. Чтобы ускорить и облегчить работу, решили изготовить специальное устройство, которое теперь устанавливается под подшипник. После снятия крепежа подшипник под собственным весом опускается на упор приспособления и отводится в сторону, в необходимое место, — поясняет ведущий инженер ОППР.
Теперь рабочие экономят не только время, но и ресурсы. Работы выполняются без применения крана и привлечения стропальщика.
По словам главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова, на любом производстве всегда есть место инженерному творчеству.
— Благодаря инициативным специалистам на Ростовской АЭС создаются технологии, направленные на оптимизацию трудоемких операций и устранение производственных потерь. Это то, что принято сейчас называть бережливым производством. А Каракури — один из инструментов бережливого производства, — подчеркивает Андрей Горбунов.
Напомним, что Минэкономразвития разрабатывает предложения по продлению нацпроекта «Производительность труда». По мнению специалистов ведомства, нацпроект уже доказал свою эффективность, а эффект от его реализации в РФ уже превысил 150 млрд рублей. Проект помогает не только создать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда.