Технологические решения на основе принципа Каракури внедряют на Ростовской АЭС

— При техническом обслуживании насоса МРВ-2200 требуется демонтаж направляющего подшипника нижнего вала насоса, вес которого составляет 137 кг. Для выполнения этой работы необходимо выполнить ряд операций — демонтировать всасывающий патрубок, гайку хвостовика вала, снять крышку подшипника, демонтировать рабочее колесо, извлечь вал, демонтировать направляющий подшипник, снять нижний вал и далее через корпус направляющего подшипника достать подшипник. А также — привлечь двух рабочих, стропальщика и использовать кран. Время протекания процесса раньше составляло 15 часов. Чтобы ускорить и облегчить работу, решили изготовить специальное устройство, которое теперь устанавливается под подшипник. После снятия крепежа подшипник под собственным весом опускается на упор приспособления и отводится в сторону, в необходимое место, — поясняет ведущий инженер ОППР.