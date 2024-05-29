Миллионы рублей и золота разыграют в новом игровом сезоне «Ростелеком» и Lesta Games

«Мы рады объявить о продолжении совместных турниров с „Ростелекомом“ и тарифом „Игровой“! „Мир танков“ активно развивается в сфере киберспорта, где есть как командные соревнования, так и состязания одиночного формата. Турнирная серия „Игровой вызов“ рассчитана на всех игроков „Мира танков“ — побороться за призовой фонд сможет любой. Первый турнир проводится в режиме „Случайный бой“, а принять участие достаточно просто — буквально в пару кликов. Нам важно предоставить возможность участия не только командам, но и одиночным игрокам, привыкшим к определенным режимам „Мира танков“, которые также могут победить и забрать свою часть призового фонда. А для подключившихся к тарифу „Игровой“ присутствуют отдельные увеличенные внутриигровые награды и денежные призы», — отметил операционный директор игры «Мир танков» Борис Синицкий.