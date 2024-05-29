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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Миллионы рублей и золота разыграют в новом игровом сезоне «Ростелеком» и Lesta Games

Миллионы рублей и золота разыграют в новом игровом сезоне «Ростелеком» и Lesta Games

29 мая 2024, 13:18
Фото: ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» и Lesta Games расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Компании открывают масштабную серию из трех турниров «Игровой вызов» в легендарной игре «Мир танков».

Первый турнир пройдет с 29 мая по 11 июня 2024 года и станет настоящим праздником для всех поклонников онлайн-игры. Призовой фонд первого турнира составит 3 775 000 рублей и 4 200 000 игрового золота. Турнир пройдет в формате «Личный зачет» на технике VIII уровня. В зачет идут 15 лучших одиночных боев в режиме «Случайный бой» с наибольшим количеством чистого опыта. Количество возможных боев не ограничено.

К участию в «Игровом вызове» приглашаются все желающие. Среди танкистов на тарифе «Игровом» разыграют не только деньги, но и удвоят награду в золоте, полученную за призовое место в турнире и накопительные награды за участие в каждом турнире и за всю серию вместе. Это позволит победителям обновить снаряжение и приобрести ценные игровые ресурсы.

«Мы рады объявить о продолжении совместных турниров с „Ростелекомом“ и тарифом „Игровой“! „Мир танков“ активно развивается в сфере киберспорта, где есть как командные соревнования, так и состязания одиночного формата. Турнирная серия „Игровой вызов“ рассчитана на всех игроков „Мира танков“ — побороться за призовой фонд сможет любой. Первый турнир проводится в режиме „Случайный бой“, а принять участие достаточно просто — буквально в пару кликов. Нам важно предоставить возможность участия не только командам, но и одиночным игрокам, привыкшим к определенным режимам „Мира танков“, которые также могут победить и забрать свою часть призового фонда. А для подключившихся к тарифу „Игровой“ присутствуют отдельные увеличенные внутриигровые награды и денежные призы», — отметил операционный директор игры «Мир танков» Борис Синицкий.

«Тариф „Игровой“ от „Ростелекома“ — уникальный тариф домашнего интернета, который предлагает важные опции для любого игрока: высокоскоростной интернет, эксклюзивные игровые бонусы в играх и низкий пинг. Сервис обеспечивает специальная команда технической поддержки, с которой игроки могут разговаривать на одном языке. Пусть серия турниров подарит драйв и радость побед нашим игрокам, а бонусы и призовой фонд станут приятным дополнением», — подчеркнула директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Виктория Богату.

Узнать подробности о турнире, наградах и тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах подключения можно на сайте.

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