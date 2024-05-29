Ростовская область сохраняет лидерство по объему выдач автокредитов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По итогам четырех месяцев средства на покупку машин в банке получили более 8 тысяч клиентов. Рекордный объем выдач, как и в целом на рынке, пришелся на март — в этот месяц ростовчане оформили в ВТБ автокредиты на 4,4 млрд рублей. Средний чек приобретения автомобиля в кредит составил более 1,6 млн рублей.
Чаще всего жители Ростовской области покупали машины с пробегом российских, корейских и японских марок, по итогам прошлого месяца на них пришлось 60% от всех выдач ВТБ в регионе. Клиенты, приобретающие новые авто, делали свой выбор в пользу российских и китайских марок.
«ВТБ на протяжении последних 6 месяцев сохраняет лидерские позиции в сегменте автокредитования в Ростовской области. Жители Дона продолжают активно пользоваться автокредитами нашего банка для обновления авто. Высокому спросу способствует восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка и изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов», — считает единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.
C начала года продажи автокредитов в России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превысило результат за аналогичный период минувшего года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей, следует из данных ВТБ.
В ВТБ в январе–апреле спрос на автокредиты вырос в пять раз — до 176,5 млрд рублей. По итогам четырех месяцев средства на покупку машин в банке получили более 129 тысяч клиентов. Март стал рекордсменом по числу выдач — за этот месяц клиенты банка получили автокредиты суммарно на 56,5 млрд рублей.
Около четверти средств с начала года получили заемщики из Москвы и области (примерно 41,2 млрд рублей). В тройке регионов-лидеров по объему выдач в январе–апреле оказались Санкт-Петербург с Ленинградской областью (13,7 млрд рублей) и Ростовская область (13,3 млрд рублей).
По данным Frank RG, ВТБ с начала года нарастил портфель автокредитов более чем на 50%, доведя его по итогам апреля почти до 380 млрд рублей. Доля банка по этому показателю достигла 15,6%, что обеспечило ему первое место в сегменте. При этом по объему сделок ВТБ уже девять месяцев подряд является лидером, занимая сегодня 27,1% на рынке продаж автокредитов.