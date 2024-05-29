Ростовская область сохраняет лидерство по объему выдач автокредитов

По данным Frank RG, ВТБ с начала года нарастил портфель автокредитов более чем на 50%, доведя его по итогам апреля почти до 380 млрд рублей. Доля банка по этому показателю достигла 15,6%, что обеспечило ему первое место в сегменте. При этом по объему сделок ВТБ уже девять месяцев подряд является лидером, занимая сегодня 27,1% на рынке продаж автокредитов.