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В Модульбанке представили приложение ModulPay для приема безналичной оплаты

В Модульбанке представили приложение ModulPay для приема безналичной оплаты

29 мая 2024, 06:37
Фото: 1MI
Безналичные платежи набирают популярность во всем мире. Этот удобный и безопасный способ позволяет экономить время и контролировать расходы.

С развитием технологий и торговли через интернет на рынке появляются усовершенствованные мобильные приложения, разработанные с целью упрощения процесса безналичных операций.

За последние несколько лет на российский рынок вышел ряд новых приложений, разработанных отечественными специалистами. В их числе SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир», пишет gorod55.ru.

Помимо этого, Модульбанк запустил приложение, которое упрощает движение средств в ходе оплаты клиентами товаров и услуг бизнеса. Стоит отметить, что в последние годы Модульбанк развивается как предпринимательский хаб. Сервис ModulPay позволяет принимать платежи по QR-коду. После этого формируется счет-ссылка и/или электронный чек. Новшество этого приложения состоит в том, что в нем есть функция, позволяющая отслеживать продажи и оформлять возвраты. Кроме этого, пользователь приложения может работать сразу с несколькими магазинами — для этого ему нужно создать несколько учетных записей. Как отметил директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев, в ModulPay будут добавлять еще больше функций.

Для предпринимателей возможность приема безналичных платежей упрощает ведение бухгалтерии, а также позволяет наращивать продажи и расширять их географию. Клиенты бизнеса осуществляют оплату более оперативно и удобно, что оказывает положительное влияние на опыт их взаимодействия с компанией.

В России также продолжает расти рынок безналичных платежей. В ближайшие годы эта тенденция, скорее всего, сохранится. Количество активных банковских карт в обращении, а также новых цифровых сервисов увеличивается. Правительство России оказывает поддержку развитию системы безналичных платежей. Для этого внедряются различные программы стимулирования — например, программа «Мир».

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