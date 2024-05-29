В Модульбанке представили приложение ModulPay для приема безналичной оплаты

Помимо этого, Модульбанк запустил приложение, которое упрощает движение средств в ходе оплаты клиентами товаров и услуг бизнеса. Стоит отметить, что в последние годы Модульбанк развивается как предпринимательский хаб. Сервис ModulPay позволяет принимать платежи по QR-коду. После этого формируется счет-ссылка и/или электронный чек. Новшество этого приложения состоит в том, что в нем есть функция, позволяющая отслеживать продажи и оформлять возвраты. Кроме этого, пользователь приложения может работать сразу с несколькими магазинами — для этого ему нужно создать несколько учетных записей. Как отметил директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев, в ModulPay будут добавлять еще больше функций.