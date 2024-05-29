В Ростовской области 14-летний байкер устроил аварию и попал в больницу

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Инцидент произошел в вечернее время в селе Ремонтное. Здесь 14-летний подросток сел за руль мотоцикла «Восход» и врезался в автомобиль «ВАЗ».
Отмечается, что автомобиль двигался в попутном направлении. В момент аварии на мотоциклисте не было защитного шлема.
Подросток получил травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии в данный момент пока информации нет.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее авария с фурой спровоцировала сильные заторы в центре Ростова.
До этого в жестком ДТП с автобусом в донской столице пострадал автомобилист.