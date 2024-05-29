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В Ростовской области 14-летний байкер протаранил автомобиль

В Ростовской области 14-летний байкер устроил аварию и попал в больницу

29 мая 2024, 05:52
Фото: УГИБДД по РО

В Ростовской области 14-летний байкер протаранил автомобиль

В Ростовской области несовершеннолетний водитель столкнулся с автомобилем, сообщило региональное УГИБДД.

Инцидент произошел в вечернее время в селе Ремонтное. Здесь 14-летний подросток сел за руль мотоцикла «Восход» и врезался в автомобиль «ВАЗ».

Отмечается, что автомобиль двигался в попутном направлении. В момент аварии на мотоциклисте не было защитного шлема.

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Подросток получил травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии в данный момент пока информации нет.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее авария с фурой спровоцировала сильные заторы в центре Ростова.

До этого в жестком ДТП с автобусом в донской столице пострадал автомобилист.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автомобиль#Мотоцикл#Происшествия#Происшествие
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